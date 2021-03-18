WhatsApp Alışveriş Butonu Nasıl Kullanılır? (Video)

WhatsApp alışveriş butonu sayesinde işletmeler ürünlerini uygulama içerisinde sergileyebiliyor. Böylece müşteriler işletmenin WhatsApp hesabı üzerinden katalogta ürünleri ve fiyatları görebiliyor. Peki, WhatsApp Business alışveriş özelliği nasıl kullanılır? Şirket, merak edilen soruyu bir video ile yanıtladı. Yayımlanan videoya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Alışveriş Butonu Nedir, Ne İşe Yarıyor?

WhatsApp Business'ta yer alan alışveriş düğmesi sayesinde müşteriler işletmelerin ürün kataloglarına doğrudan sohbet penceresi üzerinden erişebiliyor. Böylece müşterilerin katalogları daha pratik bir şekilde keşfetmesine olanak sağlanıyor. Popüler anlık mesajlaşma platformunda yer alan bu özellik, internet üzerinden alışveriş deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar, daha önce popüler anlık sohbet uygulaması üzerinden işletmenin bir kataloğu olup olmadığını görmek için işletmenin profilini açması gerekiyordu. Platforma gelecek yeni özellik sayesinde işletmelerin bir kataloğa sahip olup olmadığı hızlı ve pratik bir şekilde görebiliyor.

Söz konusu butonun tüm müşteriler tarafından kullanılabilmesi için işletmenin WhatsApp Business'a kayıtlı bir hesabının olması ve buna ek olarak bir katalog oluşturması gerekiyor. Bu şartları sağlayan kullanıcıların sohbet pencerelerinde alışveriş düğmesi otomatik olarak görünüyor.

Popüler mesajlaşma uygulamasının Business sürümüne sahip olan kullanıcılar, bir katalog oluşturarak ürünlerini ve hizmetlerini sergileyebiliyor ve müşterileriyle paylaşabiliyor. Katalogda ürünler, fiyatlar, açıklamalar ve "İşletmeye mesaj gönder" isimli bir buton yer alıyor. İşletme sahipleri kataloglarına en fazla 500 ürün veya hizmet ekleyebiliyor.

Güncel kataloglar, müşterilerin beğendikleri bir ürün veya hizmete göz atabilmesine ve işletmeyle doğrudan bağlantı kurmasına olanak sağlar. Müşteriler, ilgilendikleri ürün ya da hizmeti seçerek arkadaşlarıyla paylaşabilir ve hatta söz konusu ürün veya hizmet ile ilgili sorularını işletmeye sorabilir.

Alışveriş butonu özelliği, alışveriş deneyimini çok ciddi oranda iyileştiriyor fakat pek çok kullanıcının kafasında bu özelliğin nasıl kullanıldığına ilişkin soru işareti oluşmuştu. Şirket, "WhatsApp Business'ta alışveriş düğmesi nasıl kullanılır?" isimli bir video yayımlayarak kullanıcıların kafasında oluşan soru işaretini giderdi.

1 dakika 2 saniye uzunluğundaki video, söz konusu butonun nasıl kullanılacağını gösteriyor. WhatsApp Messenger'ın YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.