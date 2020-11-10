WhatsApp Alışveriş Butonu Geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger’a alışveriş butonu ekleniyor. Peki, WhatsApp alışveriş butonu nasıl kullanılacak? Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Alışveriş Butonu Ne İşe Yarayacak?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kaybolan mesajlar özelliğini tanıtan şirket, yeni bir özelliği dünya genelinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp alışveriş özelliği ile beraber uygulamaya alışveriş butonu eklenecek. Peki, sohbet uygulaması WhatsApp üzerinden alışveriş nasıl yapılacak?

Son birkaç aydır WhatsApp, anlık mesajlaşma platformundaki genel alışveriş deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler ekliyor. Katalogları görüntüleyebilme özelliği ile doğrudan bir işletmeyle alışveriş yapmak oldukça kolay hale gelmişti. Söz konusu özellik sayesinde WhatsApp for Business uygulaması kullanan işletmeler, ürün kataloglarını platforma ekleyebiliyor, kullanıcılar ise işletmenin eklediği kataloglara erişebiliyor.

Şirket bu kez müşterilerin sepete ürün ekleyebilmesine, ödeme yapabilmesine ve uygulama içerisinden alışveriş sürecindeki tüm işlemleri kontrol etmesine olanak tanıyan alışveriş butonu ekliyor. Anlık sohbet uygulamasını kullanan işletmelerin sohbet penceresinde sesli arama simgesinin yerine alışveriş butonu eklenecek.

WhatsApp alışveriş butonuna tıklandığında müşterilere işletmede yer alan ürünlerin bir kataloğu gösterilecek. Müşteriler sohbet penceresi üzerinden ürünler ile yaşadığı herhangi bir sorunu işletmeye kolaylıkla sorabilecek, sepete bir ürün ekleyebilecek ve ürünü satın almak için ödeme yapabilecek. Böylece WhatsApp Messenger üzerinden alışveriş yapma deneyimi iyileştirilecek.

Kullanıcılar, daha önce popüler anlık sohbet uygulaması üzerinden işletmenin bir kataloğu olup olmadığını görmek için işletmenin profilini açması gerekiyordu. Platforma gelecek yeni özellik sayesinde işletmelerin bir kataloğa sahip olup olmadığı hızlı ve pratik bir şekilde görülebilecek. Görünüşe göre Facebook, tıpkı görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram gibi kullanıcıların uygulamadan ayrılmadan alışveriş yapmasını sağlamak için yeni çözümler arıyor.Ayrıca şirket, WhatsApp for Business uygulaması için işletmelerden lisans ücreti almaya başlayacak.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet uygulamasına gelecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Alışveriş deneyimini üst seviyeye taşıyacak olan yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.