WhatsApp Üzerinden Alışveriş Dönemi Başlıyor: Ödeme Yapılabilecek

Facebook, kurumsal odaklı WhatsApp for Business platformunda büyük değişiklikler yaptığını duyurdu. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon ticari müşteriye sahip olan uygulama, kullanıcıların doğrudan sohbetten alışveriş yapmasına olanak tanıyacak. Merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Üzerinden Ödeme Yapılabilecek

WhatsApp üzerinden bir işletme ile görüşürüp beğendiğiz ürünü uygulama içerisinden ödeyebileceksiniz. WhatsApp blog üzerinden yaptığı açıklamada "Kullanıcıların doğrudan bir sohbetin içinden mevcut ürünlere göz atmalarını ve satın alma işlemi yapmalarını sağlayan yöntemleri artırıyoruz. Ayrıca, işletmelerin bu özellikleri mevcut ticaret ve müşteri çözümlerine entegre etmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu entegrasyon olanağı, bu dönemden en çok etkilenen küçük işletmelerin birçoğuna yardımcı olacak." dedi.

Ayrıca WhatsApp Business'a işletmelerin WhatsApp mesajlarını Facebook'un sunmayı planladığı barındırma hizmetleriyle yönetmelerini sağlayacak yeni bir seçenek sunulacak. Bu seçeneğin sunulması ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin, çalışanları nerede olursa olsun işe koyulmalarını, ürün satmalarını, envanteri güncel tutmalarını ve alınan mesajlara hızla yanıt vermelerini kolaylaştıracak.

Kurumsal Müşterilerden Ücret Alınacak!

WhatsApp yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Sunduğumuz bazı hizmetler için kurumsal müşterilerden ücret alacağız. Böylece WhatsApp, iki milyardan fazla kullanıcıya sunduğumuz ücretsiz uçtan uca şifrelenmiş metin mesajı, sesli arama ve görüntülü arama özelliklerini sağlamaya ve genişletmeye devam ederken, kendine ait bir iş geliştirmeyi de sürdürebilecek."

WhatsApp yeni özelliklerini önümüzdeki aylarda aşamalı olarak kullanıma sunacağını açıkladı. Sizler yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!