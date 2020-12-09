WhatsApp Alışveriş Özelliğine Büyük Yenilik!

WhatsApp alışveriş özelliğine kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan bir yenilik geldi. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelen yenilik ile beraber artık sepete birden fazla ürün eklenebiliyor. Gelen yenilik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Alışverişe Sepete Birden Fazla Ürün Ekleme Geldi

Geçtiğimiz ay popüler anlık mesajlaşma platformu Whatsapp alışveriş özelliğine sahip olmuştu. Alışveriş özelliği sayesinde kullanıcılar, uygulama üzerinden sepete ürün ekleyebiliyor ve ödeme yapabiliyordu. Uygulama içi ödemeye her ülkenin izin vermediğini belirtelim. Whatsapp Business’a eklenen alışveriş butonu, uygulama içerisinden alışveriş sürecindeki bütün işlemlerin kontrol edilebilmesine olanak tanıyor.

WhatsApp, anlık mesajlaşma platformundaki genel alışveriş deneyimini iyileştirmek için yenilikler eklemeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen şirket, alışveriş özelliğine büyük bir yenilik getirdi. Gelen yenilik ile birlikte artık WhatsApp uygulamasının alışveriş özelliği kullanılarak yapılan alışverişlerde sepete birden fazla ürün eklenebiliyor.

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden satıcıların katologlarını görüntüleyebilir, birden fazla ürünü sepete ekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından sepete ekledikleri ürünler tek bir öge olarak (bir kullanıcıya birden fazla fotoğraf gönderdiğinizde olduğu gibi) işletmeye gönderilecek. Teorik olarak söz konusu gruplandırmalar, işletmelerin siparişleri kabul etmesini ve takip etmesini oldukça kolay hale getirecek.

Popüler anlık mesajlaşma platformu, uygulama içi ödemeler ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, haziran ayında uygulama içi ödemeyi Brezilya’da kullanıcıların kullanımına sunmuştu fakat bir hafta sonra ülkenin merkez bankası, rekabet ortamını korumak için özelliğin askıya alınmasını istemişti. Brezilya’da askıya alınan uygulama içi ödemeler özelliği, Hindistan’da kullanıma sunuldu. Hindistan’da söz konusu özelliğe Jio Payments Bank dahil beş bankanın desteği bulunuyor.

WhatsApp Masaüstü Uygulamasına Sesli ve Görüntülü Arama

Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için özellikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin WhatsApp’ın masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama özelliklerini test ettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp masaüstü uygulaması üzerinden sesli ve görüntülü iletişim kurabilecek.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen birden fazla ürünü sepete ekleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.