WhatsApp Android'e Bomba Özellik Geldi

WhatsApp'ın Android sürümüne uzun zamandır merakla beklenen yepyeni bir özellik geldi. Kullanıcıların sürekli dile getirdiği özellik en sonunda yayına alındı.

WhatsApp Android'e Parmak İzi Kilidi Özelliği Geldi

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

WhatsApp yayınladığı blog yazısı ile yeni özelliğini duyurdu. Artık WhatsApp'daki mesajlarınızın güvenliği daha da arttı. WhatsApp'daki mesajlarınızı açmak için parmak izinizi taratmanız gerekecek. Parmak iziniz uyumlu ise mesajlaşma ekranı saniyeler içerisinde açılacak. Böylece sizden başka biri WhatsApp'daki mesajlarınızı okuyamayacak.

Yeni özelliği etkinleştirmeniz için WhatsApp'ın 'Ayarlar' bölümünden 'Hesap' seçeneğine gelin. Ardından 'Gizlilik' alanına gelin ve 'Parmak İzi Kilidi'ne dokunun. Parmak iziyle aç seçeneğini etkinleştirdiğinizde yeni özelliği kullanıma açmış olacaksınız.

Yeni özellik şu anda tüm Android cihaz kullanıcılarının kullanımına açıldı. Özelliği kullanabilmeniz için uygulamayı güncellemeniz yeterli.