Whatsapp'a Anket Özelliği Geliyor

WhatsApp, kamera kullanıcı arayüzü değişiklikleri, ses kayıtlarını oynatma seçenekleri ve daha birçok özellik ile uygulamasını güncellemeye devam ederken şirket şimdi de bir sonraki büyük özelliği olacak olan grup sohbetlerinde anket oluşturmanın üzerinde çalışıyor.

WABetainfo tarafından bildirildiği üzere anket özelliği şu anda geliştirme aşamasında, bu da şu an için herkese açık beta testerlarının bile test edemeyeceği anlamına geliyor. Paylaşılan ekran görüntüsünde, bir grup geneline anket açılabildiği ve seçeneklerin girileceği alan gösteriliyor.

Whatsapp Anket Özelliğinin Detayları

Şu an itibariyle WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin net detayları, cevap limiti olup olmayacağı, insanların ne kadar sürede oy kullanacağı veya o sırada kaç anket oluşturulabileceği belli değil. Ayrıca, WhatsApp'ın başka bazı yeni özellikler üzerinde çalıştığını da belirtmekte fayda var. Örneğin şirket, uzun zamandır beklenen ve kullanıcıların belirli mesajlara tepki vermesini sağlayacak Tepkiler özelliğini hâlâ piyasaya sürmedi. Bununla birlikte şirket, kullanıcıların başka bir akıllı telefon veya iPad gibi farklı cihaza bağlanmasını sağlayacak çoklu cihaz uyumluluğu 2.0 üzerinde de çalışıyor.

Peki siz bu yeni özellik konusunda heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.