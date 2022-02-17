Whatsapp’ten Sesli Mesajlar İçin Yeni Özellik: Artık Beklemenize Gerek Yok!

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilk tercihleri arasında yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter ve Facebook gibi platformlarda kullanılan ‘kapak görseli’ özelliğini şirketler için uygulamaya getirdiğini duyuran WhatsApp, şimdi de bir süredir beklenen yeni özelliğini duyurdu. Uygulamanın yeni güncellemesi ile birlikte artık sesli mesajlar arka planda oynatılabilecek.

Teknolojinin gelişmesi ile birçok kişinin sohbeti sanal ortamlara kaysa da bunun tabiki bazı problemleri oluyor. Bunlardan biri de yazılı mesajlarda duyguları tam olarak karşı tarafa ifade edememek. WhatsApp bu durum için çıkartma, emoji ve gif gibi birçok seçenek sunsa da yine de birçok kişinin en çok kullandığı özelliklerden biri hala sesli mesajlar.

Ancak sesli mesajlar, WhatsApp uygulamasında yalnızca bulunduğunuz sohbet penceresinde çalışıyordu ve kullanıcılar ses kayıtlarını dinlemek için sohbet penceresinde durmak zorunda kalıyordu. Ne yazık ki bazı ses kayıtlarının uzun olması ise bir problem oluşturuyordu. Birçok kişinin uzun bir süredir istediği arka planda sesli mesaj özelliği sonunda geldi.

Whatsapp, Arka Planda Sesli Mesaj Özelliği ile Artık Beklemenize Gerek Yok!

WhatsApp, Apple ekosisteminde kullanılan iOS işletim sistemi için yayınladığı güncelleme ile artık sesli mesajları dinlemek için sohbet penceresinde kalmanız gerekmeyecek. iPhone kullanıcıları, gelen sesli mesajları arka planda dinleyebilecek ve bu süre içerisinde diğer pencereler arasında geçiş yapabilecek.

Yeni özellik, uygulamanın 22.4.75 numaralı sürümünden itibaren kullanılabilecek. Bu durum aynı zamanda WhatsApp’tan çıktığınızda da geçerli olacak. Şimdilik yalnızda iOS işletim sisteminde çalışan özelliğin Android kullanıcılarına ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Odak Modu Desteği

Arka planda sesli mesajları oynatmanın yanı sıra iOS sürümü, geçtiğimiz ay odak modu desteğine de kavuştu. Bu özellik, iOS 15 yüklü iPhone’unuzda odak modu açıkken izin verdiğiniz kişilerin size mesaj gönderebilmesini mümkün hale getirdi.

Buna ek olarak WhatsApp’da bir sesli mesajı kaydederken mesajı duraklatma ve devam ettirme gibi özellikler de geldi. Bu yıl WhatsApp’ın kullanıma sunması beklenen özellikler arasında ise; Instagram Reels, oturum kapatma, son görülmeyi belirli kişilerden gizleme gibi kritik yenilikler de yer alıyor.