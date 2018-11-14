WhatsApp Arkadaşlarınızı Konuşma Sıklığına Göre Sıralayacak

Milyarlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının canını sıkacak bir güncellemenin altına imza atmaya hazırlanıyor. Yapılacak yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp’ın kişi listesinde puanlama yapacağı ve kişileri çok konuşulana göre sıralayacağı iddia edildi.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook tarafından geçtiğimiz yıllarda 19 milyar dolar karşılığında satın alınan WhatsApp, satın alma anlaşmasının ardından önemli değişiklikler geçirmeye başlamıştı. Görüntülü ve sesli aramadan hikaye ekleme özelliğine kadar tonla yenilik alan mesajlaşma uygulamasının çok konuşulacak bir değişikliğe imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Ortaya çıkan yeni bilgilerde, WhatsApp’ın kişi listenizde bulunanları konuşma sıklığınıza göre notlayacağı ve ona göre sıralayacağı dile getirildi. Sadece mesajlaşmayla kalmayan, içerisinde fotoğraf, video ve diğer medya ögelerinin bulunduğu konuşmaların daha fazla puana sahip olacakları elde edilen bilgiler arasında yerini aldı.

Attığınız mesajlara hızlıca cevap veren, geç cevap veren ya da hiç cevap vermeyen kişilerin notunu düşürecek olan WhatsApp, böylece sıkı arkadaşlarınızı listenin başına taşımış olacak. Uygulamanın kullanılma sürelerini artırmaya yönelik olduğu tahmin edilen yeniliklerin son ulaştırılıp ulaştırılmayacağı bilinmezken, şirketin yakın zaman sonra konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.