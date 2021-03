WhatsApp Arşiv Özelliği İçin Yeni Seçenek Yolda

WhatsApp arşiv özelliği için anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Kullanılmayan, güncelliğini yitirmiş ancak silinmesi istenmeyen mesajların arşivlenmesine yardımcı olan özellikle ilgili kullanıcıların uzun bir zamandır şikâyet ettiği bir sorun nihayet çözüme kavuşuyor.

WhatsApp Messenger, uzun bir süreden beri sohbetleri arşivleme özelliğine sahipti. Bu özellik, anlık mesajlaşma uygulamasında güncelliğini yitirmiş sohbetlerin geçici bir süreliğine saklanmasını sağlıyor. Sohbet penceresinde konuşmadığınız veya numarasını değiştirmiş kişilerle olan sohbetiniz var ancak o sohbette eskiden olduğu gibi mesaj gönderip almıyorsanız bu sohbetin sohbet pencerenizde olmasını istemeyebilirsiniz.

Bir sohbeti ana sohbet penceresinden kaldırmanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki, sohbeti tarafınızdan tamamen silmektir. Bu işlem, sohbeti karşı tarafından değil, sizin tarafınızdan kaldıracaktır. Bu yollardan ikincisi ise sohbeti silmek istemeyenlerin kullanabileceği bir yoldur.

Sohbeti silmemeniz için kendinizce nedenleriniz olabilir. Örneğin sohbet içerisinde silinmesini istemediğiniz önemli bilgiler yer alabilir veya arada sırada eski konuşmalara giderek nostalji yapmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz. Bu gibi nedenleriniz varsa sohbeti silmek yerine arşiv özelliğini kullanabilirsiniz.

Sohbetleri arşivlemekle ilgili kullanıcıların en büyük sorunu, arşivlenmiş sohbetlerden bir mesaj geldiğinde o sohbetin otomatik olarak arşivden çıkarılmasıydı. Kullanıcılar, uzun bir süre önce arşivlediği bir sohbetten mesaj geldiğinde o sohbet arşivden otomatik olarak çıkarıldığından kendisine de gelen mesajın bildiriminden rahatsız olabiliyordu. Bunu aşmanın en iyi yolu, sohbeti sessize almak olsa da birçok kullanıcının sohbetin kendisinin belirlediği bir zamana kadar arşivde kalmasını istemeye devam etti.

WhatsApp Messenger'ın yakın bir zamanda alacağı seçenek, mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının arşivlediği sohbetlerin otomatik olarak arşivden çıkarılıp çıkarılmamasını belirlemesini sağlıyor. Yeni seçenek şu anda test ediliyor. Kullanıcıları arşivlenmiş sohbetler üzerinde daha çok kontrol sahibi yapan yeni seçeneğin önümüzdeki bir güncellemede hem iOS hem de Android uygulamasına getirilmesi planlanıyor.

Yeni seçeneğin yer aldığı ilk görüntüleri aşağıdaki WABetaInfo'nun tweetinden görüntüleyebilirsiniz.

