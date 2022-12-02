WhatsApp'ta Artık İstenilen Tarihteki Mesajlara Gidilebilecek

WhatsApp'ın daha önce de üzerinde çalıştığı mesajları tarihe göre arama özelliği nihayet geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların bir konuşma içerisinde belirli bir tarihe atlaması daha kolay olacak.

Normalde bu özellik iki yıl önce geliştiriliyordu ancak WhatsApp bilinmeyen nedenlerle özelliğin geliştirme sürecini durdurmuştu. Görünüşe göre şirket son dönemlerde bu özellik üzerine yeniden çalışmaya başladı ve şimdi beta kullanıcılarının testine sunulmuş durumda.

iOS için gelen en son WhatsApp beta güncellemesi 22.24.0.77'yle birlikte bazı beta test kullanıcıları nihayet bu özelliği sohbetlerinde ve gruplarında kullanabilirler.

Grup Sohbetlerinde Bilinen Ad Öne Çekiliyor

WhatsApp bunun yanı sıra başka bir küçük özellik üzerinde daha çalışıyor. Android için gelen en son WhatsApp beta 2.22.25.9 güncellemesini yükledikten sonra bazı beta test kullanıcıları grup sohbetlerinde bu küçük değişikliği fark edebilirler.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi hesaplarda belirtilen "bilinen ad" artık telefon numarası kayıtlı olmayan kişilerde telefon numarasından önce geliyor.

Bu değişiklik sayesinde WhatsApp artık sohbet balonunun ilk etiketi olarak kişiyi numarası olarak değil bilinen adıyla gösteriyor, böylece grup sohbetlerinizde bilinmeyen kişilerden gelen mesajları tanımak daha da kolaylaşıyor.

Bu değişiklik de bazı beta test kullanıcıları için yayınlandı ve önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının kullanımına sunulacak.