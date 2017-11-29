WhatsApp Artık YouTube Videolarını Oynatabilecek

Eğer WhatsApp üzerinden sıkça yazışıyor ve video paylaşıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Yeni WhatsApp güncellemesi ile anlık mesajlaşma servisine uygulama içi YouTube video oynatma desteği geldi.

Aslında YouTube videoları daha önceden de WhatsApp aracılığıyla oynatılabiliyordu; fakat bu süreç uygulamadan çıkmanızı gerektiriyordu. Arkadaşlarınız, aile üyeleriniz ya da WhatsApp üzerinden yazıştığınız kişi size bir YouTube videosunun bağlantısını gönderdiğinde bağlantıya dokunuyordunuz ve bundan sonra videoyu YouTube uygulamasıyla ya da herhangi bir internet tarayıcısıyla açmanız gerekiyordu. Bu da WhatsApp'tan çıkmanıza ve yazılan mesajları kaçırmanıza neden oluyordu. Eğer ateşli tartışmaların döndüğü bir sohbetteyseniz, sohbete geri döndüğünüzde bir anda kendinizi karanlık mağaradan parlak güneşe çıkmış gibi hissediyordunuz.

Şu an WhatsApp'ın iOS sürümünde yayınlanan güncellemenin kısa süre içinde Android platformuna da gelmesi bekleniyor. Güncellemeyle birlikte WhatsApp'a resim içinde resim modu da eklenmekte. Bu mod, herhangi bir YouTube videosu oynatılırken sohbet pencerelerini değiştirdiğinizde videonun küçük bir çerçeve içinde üstte kalarak oynatılmaya devam edilmesini mümkün kılmakta.