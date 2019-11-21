WhatsApp, Bazı Akıllı Telefonlara Destek Vermeyeceğini Duyurdu

Bir süredir sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, bazı akıllı telefon modellerine destek vermeyeceğini duyurdu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, Windows Mobile işletim sistemine sahip cihazlarda desteği keseceğini açıkladı.

WhatsApp, Windows Mobile İşletim Sisteminde Çalışmayacak

Facebook'un çatısı altında faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, bazı akıllı telefonlarda ne yazık ki çalışmayacak. Windows Mobile işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak.

WhatsApp, Windows Mobile'dan 16 Aralık'ta kaldırılacak. Windows Store üzerinden WhatsApp'ı indirmek mümkün olmayacak. Uygulama mağazadan kaldırıldığında güncelleme desteği de otomatik olarak kesilmiş olacak. Hali hazırda Windows Mobile işletim sistemi kullanan ve WhatsApp uygulaması yüklü olan cihazlarda WhatsApp kullanılabilecek. Ancak o cihazlara da güncelleme gönderilmeyecek.

Eğer Windows Mobile işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız WhatsApp'ı Windows Store üzerinden yükleyemeyeceksiniz. Android veya iOS işletim sistemlerinde WhatsApp kullanılabilecek. Windows Mobile işletim sistemi ile çalışan bir akıllı telefon kullanıyorsanız WhatsApp'ı kullanabilmeniz için yeni bir akıllı telefon almanız gerekecek.