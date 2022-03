Whatsapp, Uzun Süredir Beklenen Yeni Özelliğini Duyurdu: Emoji Bırakılabilecek!

Adını değiştirerek Meta yapan Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’e uzun zamandır beklenen özelliğini nihayet getirdi. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta, her kullanıcının bu üç platformu da aynı anda kullanmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, her bir platformun birbirine benzer özelliklere sahip olmasını istiyor. Her geçen gün yeni güncellemeler alan WhatsApp uygulaması, şimdi de Facebook ve Instagram’da bulunan mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini platforma getirdi.

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan Whatsapp platformu, yeni özelliğini duyurdu. Artık kullanıcılar, Instagram ve Facebook’da olduğu gibi gelen mesajlara emojiler ile tepki verebilecekler. Uzun bir süredir birçok kullanıcının talep ettiği bu özellik, WhatsApp’ın yeni sürümüyle kullanıma açılıyor.

Yeni güncelleme ile Whatsapp’ten gelen mesajlara klavyeyi açmadan direkt mesaj baloncuğu üzerine tıklayarak emojiyle tepki vermek mümkün hale geliyor.

Tüm Uygulamalar Birbirine Benziyor

Meta’nın sahibi olduğu Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın kendilerine ait bir mesajlaşma sistemi bulunuyor. Ancak bazıları, diğerlerinden daha iyi çalışıyor. Meta, tüm internet kullanıcılarının bu iç uygulamayı da cep telefonlarında bulundurmayan kişiler için, tüm platformların aynı özelliklere sahip olmasını istiyor. Öte yandan; tüm bu benzerliklerin ileride başka hangi konularda yapılacağı da merak ediliyor.