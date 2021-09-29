WhatsApp Beta (Android) 2.21.20.10 Yayınlandı: Yenilikler Neler?

Son dönemlerde pek çok yeniliğe ev sahipliği yapan popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, beta programındaki kullanıcılar için gizlilik odaklı yeni bir güncelleme yayınladı. Peki WhatsApp Beta (Android) 2.21.20.10 yenilikleri neler ve kimler bu güncellemeyi yükleyebilir?

WhatsApp Beta (Android) 2.21.20.10 Yenilikleri Neler?

WhatsApp Beta'nın 2.21.20.10 sürüm numaralı yeni güncellemesi, Android kullanıcıları için yayınlanmış durumda. Tabii ki bu güncellemeyi kullanabilmek için WhatsApp'ın beta programına dahil olmanız gerektiğini hatırlatmış olalım. Yeni güncelleme, gizlilik odaklı önemli bir özelliği bünyesinde barındırıyor.

Bu kapsamda Son Görülme, Hakkında ve Profil Fotoğrafı seçeneklerini herkese kapatmak yerine, sadece belirli kişilere kapatabileceksiniz. Örneğin Son Görülme bilginizi herkese kapatmak yerine istediğiniz birkaç kişiye kapatarak, geriye kalanların bu bilgiye erişebilmesini sağlayabileceksiniz.

Beta kullanıcıları için yayınlanan yeni özelliklerin önemli bir kısmı, kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılar için de yayınlanır. Öte taraftan bazı durumlarda bu özelliklerin beta programında denenip ortadan kaldırıldığını görebilirsiniz. Bu nedenle genel sürüm için hemen heves etmemekte fayda var.

WhatsApp Bazı Cihazlarda Kullanımdan Kaldırılacak!

WhatsApp, Android ve iOS cihazlar için uyguladığı minimum gereksinimler listesinde değişikliğe gitti. Bu kapsamda 1 Kasım 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek karara göre, WhatsApp'ı kullanabilmek için Android 4.1 ve üstü ya da iOS 10 ve üstü çalıştıran bir akıllı telefona sahip olmanız gerekecek.

Bu durum Android cephesinde Samsung Galaxy S3 ve Huawei Ascend Mate gibi popüler cihazların, Apple cephesinde ise iPhone 4 modelinin desteklerini kaybedecekleri anlamına geliyor. Ayrıca güncellenmemiş modellerin de erişimi kaybedeceğini unutmayın.