WhatsApp Beta Yeni Güncelleme 2.21.15.2 Çıktı!

WhatsApp beta yeni güncelleme 2.21.15.2, anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü kullanan kişilerle buluştu. Peki, yeni beta güncellemesinde kullanıcıları nasıl bir özellik bekliyor? Uygulamanın yeni beta sürümünde ne tür yenilikler sunuluyor?

WhatsApp Beta Yeni Güncelleme 2.21.15.2 Yenilikleri

WhatsApp, iki gün önce sesli görüşmeleri iyileştirmek için iOS beta sürümüne özel bir güncelleme yayımladı. Bu güncellemede getirilen özellik, dün yayımlanan güncelleme ile Android kullanıcılarının da deneyimine sunuldu.

Yeni beta sürümüne yükselten kullanıcılar, uygulamada herhangi birini aradığı zaman FaceTime uygulamasının kullanıcı arayüzüne çok benzeyen yeni bir kullanıcı arayüzüne kavuşuyor. Yeni güncellemede ayrıca size birisi sesli görüşme daveti yollamış ancak görüşmeye zamanında ulaşamadıysanız o görüşmeye daha sonra erişebilirsiniz. Başlamış bir sesli görüşmeye katılmak için "Aramalar" bölümüne gitmeniz ve devam eden görüşmeye dokunmanız yeterli oluyor.

Sesli görüşmeye katılmak için konuşmanın gerçekleştiği grubun sohbetini açarak da grup görüşmesine katılma hakkınız bulunuyor. Bu yeniliklerin tümü şimdilik beta sürümündeki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ancak özellik, test süresi sona erdikten sonra bütün WhatsApp kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Yasaklanan Kullanıcılar Hesabının Gözden Geçirilmesini İsteyebilecek

Anlık mesajlaşma uygulamasının geliştiricilerinin şu an üzerinde çalıştığı özelliklerden biri de yasakları gözden geçirme sürecini otomatikleştirmek. WhatsApp şu anda şüpheli hareketler sergileyen, normal bir insanın olmadığını tespit edip ilgili hesapları yasaklamada çok başarılı bir işin altına imza atıyor ancak hesap yasaklamada zaman zaman masum kullanıcılar da yanlışlıkla yasaklanabiliyor.

Anlık mesajlaşma uygulamasının üzerinde çalıştığı özellik söz konusu sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacakmış gibi görünüyor. WhatsApp'ta şüpheli hareketler sergilediği ileri sürülerek yasaklanan kullanıcılar, yasakların incelenmesi için getirilecek uygulama içi araçtan faydalanabilecek. Bir kullanıcı, hesabının gereksizce yasaklandığını düşünüyorsa uygulama içinden hesabına uygulanan yaptırımın yeniden gözden geçirilmesini talep edebilecek.

Kullanıcının hesabının yeniden gözden geçirilmesini talep ettiğinde bir süre beklemesi gerekiyor. İnceleme süresi yaklaşık 24 saat sürecek. Bu süre içerisinde mevcut konuşma geçmişi de silinmeyecek. WhatsApp, hesap yeniden gözden geçirildiğinde söz konusu kullanıcıya geri bildirimde bulunacak. Kullanıcı böylelikle hesabının yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını ya da hesabının neden yasaklı kalmaya devam ettiğini öğrenebilecek.