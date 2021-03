WhatsApp Beta Yeni Güncellemede Hangi Yenilikler Olacak?

WhatsApp Beta yeni güncelleme ile beta programında yer alan anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yeni yayımlanacak güncelleme ile uygulamanın güncel sürümü 2.21.6.11 olacak. Bu güncellemedeki yenilikler ile ilgili bütün ayrıntıları aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

WhatsApp'ın bu beta güncellemesinde kısa bir süre önce anlık mesajlaşma uygulamasının geliştiricilerinin üzerinde çalıştığını duyurduğumuz sesli mesaj oynatıcısının hızını ayarlama özelliği getiriliyor.

WhatsApp'ın en büyük rakipleinden Telegram, sesli mesajların oynatma hızını değiştirme özelliğini 2018'de kullanıma sunmuştu. O uygulamanın kullanıcıları uzun bir zamandan beri sesli mesajların oynatma hızını 2 kat daha hızlı olarak değiştirebiliyor. Oynatma hızını ayarlama özelliği, Telegram'ın yanı sıra YouTube ve Netflix'te de bulunuyor. Kullanıcıların çokça tercih ettiği bu özellik şimdi de WhatsApp'a geliyor.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması da söz konusu özelliği kendi uygulamasına getirerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. WABetaInfo, oynatma hızının şu anda test aşamasında olduğunu fakat bir sonraki güncelleme ile popüler anlık mesajlaşma uygulamasının hem Android hem de iOS sürümüne getirileceği bilgilerini paylaştı.

WABetaInfo söz konusu özelliğin anlık mesajlaşma uygulamasına getirilmesi için geliştiricilerin özellik üzerinde çalışmalara başladığını ilk duyurduğunda herhangi bir ekran görüntüsü paylaşmamıştı ancak beta kullanıcılarına sunulacak özellik sayesinde kullanıcılar özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında önceeden fikir sahibi olabilecek.

Yeni özellik, kullanıcı arayüzü açısından oldukça güzel görünüyor. WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını ayarlama özelliğinin görünümüne dair bilgi sahibi olmak için aşağıdaki tweette yer alan görüntülere göz atabilirsiniz.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?



WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.



More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB