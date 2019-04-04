WhatsApp Bildirim Ekranında Önemli Bir Hata Ortaya Çıktı

Milyarlarca kişinin kullanmaya devam ettiği anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kötü bir hatayla kullanıcılarını üzdü. Birçok kullanıcı, sohbet sırasında birden fazla mesaj aldığınız anda gönderilen mesajın kim tarafından atıldığının bildirim ekranında gözükmediğini dile getirdiler.

WhatsApp için yayınlanan son güncelleme, kullanıcıların canını sıkan bir hatanın gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Birden fazla mesaj aldığınız durumlarda bildirim ekranınında kafaların karıştığını aktaran kullanıcılar, bireysel mesajların yanı sıra grup mesajlarında da benzer sıkıntıların yaşandığını aktardılar.

Bugün itibarıyla görünmeye başlayan hataya dair henüz bir açıklama yapmayan WhatsApp’ın yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı düşünülürken, problemin geçtiğimiz günlerde iOS için hazırlanan yeni özellikten kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Yayınlanan güncelleme ile WhatsApp iOS sürümünde, bildirim ekranında emoji görüntülenmesini sağlayan bir detay eklenmişti. Bu özellik için uygulamaya eklenen bazı kodların Android sürümün hata yaratmış olabileceğini dile getiren uzmanlar, çok da büyük bir problem yaratmayan isim görünmeme hatasının kısa süre içeresinde çözüleceğini söylediler.