WhatsApp Bildirimleri iOS'te Baştan Aşağı Yenileniyor!

WhatsApp bildirimleri, iOS işletim sistemli cihaz kullanan kişilerin mesajlaşma uygulamasını daha rahat bir şekilde kullanmasını sağlamak için baştan aşağı değişiyor. 2.21.140.9 beta güncellemesi yayımlanan uygulamadan gelen mesaj bildirimlerini görüntülemek iPhone kullanıcıları için çok daha kolay bir hal alıyor.

2.21.140.9 beta güncellemesini alan WhatsApp iOS beta kullanıcılarını büyük bir yenilik bekliyor. Kullanıcılar artık bildirim bölümünde daha fazla ayrıntı görebiliyor. Kullanıcıların görebileceği artık yazı ile sınırlı değil. Kullanıcıların görebilecekleri arasında artık fotoğraf, video, GIF, çıkartma da var.

iOS kullanıcıları artık sohbet ön izlemesini görüntüleyebiliyor. Sohbet ön izlemesi, eski bildirim paneli gibi kısıtlı bir erişim hakkı vermiyor. Kullanıcılar, ön izleme sayesinde aşağı ve yukarı kaydırabiliyor, kendisine gelen eski ve yeni mesajların tamamını görüntüleyebiliyor.

Sohbet ön izlemesinden bir mesaj okunduğunda karşı tarafa "görüldü" ibaresi gitmiyor ancak sohbeti normal bir şekilde açar ya da sohbet ön izlemesinden karşı tarafın mesajına yanıt verirseniz mesajları okuduğunuz bildiriliyor.

Uygulama içi bildirimlerinin yenilendiği güncelleme dün itibarıyla tüm iOS beta kullanıcılarının deneyimine sunuldu. Yeni bildirimlerin nasıl göründüğünü bizzat test ederek deneyimlemek isterseniz iOS 2.21.140.9 beta sürümüne başvurabilirsiniz.

Whatsapp konuşma geçmişini iPhone'dan Android'e aktarmak için sayılamayacak kadar çok araç bulunuyor ama kullanıcılar üçüncü taraf bir uygulama kullanmaktan çok yerel bir özelliğin olmasının daha iyi olacağını düşünüyor.

WhatsApp Messenger henüz kullanıcılara bu özelliği sunmuyor. Kullanıcılar bu nedenle üçüncü taraf uygulamalara güvenmek zorunda kalıyor ancak anlık mesajlaşma uygulamasının geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik, üçüncü taraf uygulamalara olan bağlılığı ortadan kaldırabilir.

Şirketin uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı WhatsApp sohbet geçmişini aktarma özelliği kullanıma sunulduğunda kullanıcılar artık herhangi bir üçüncü taraf uygulama kullanmadan sohbet geçmişini Android'den iOS'e ya da iOS'ten Android'e kolaylıkla taşıyabilecek.

WABetaInfo, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette özelliğin nasıl çalışacağına dair kullanıcıları fikir sahibi yapacak görüntüye de yer verdi. Yeni özelliğin nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıda yer alan tweetteki video oynatıcısını çalıştırabilirsiniz.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?



It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE