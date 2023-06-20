WhatsApp'ın Yeni Güncellemesi Yayınlandı: Bilinmeyen Aramalara Son!

WhatsApp kullanıcılarının en büyük şikayet ettiği konulardan biri olan bilinmeyen aramalara yönelik herhangi bir şey yapılamıyor oluşu artık son buluyor gibi görünüyor.

Bilinmeyen aramaları otomatik olarak susturmaya yönelik yeni bir seçenek artık WhatsApp kullanıcıları için mevcut. Spam, dolandırıcılık ve bilinmeyen kişilerden gelen aramaları önlemek için özel olarak tasarlanan yeni özellik, daha fazla koruma ve rahatlık sunuyor.

Yeni özellik Gizlilik sekmesindeki Aramalar bölümünden etkinleştirilebilir ve etkinleştirildiği takdirde, bilinmeyen numaralardan gelen tüm aramalar artık susturulacak. Numaralardan birini tanımanız veya önemli birinden geldiğini bilmeniz durumunda Arama listesinde gösterilmeye devam edecek.

Yeni Gizlilik Kontrolü Özelliği de Artık Kullanılabilir

Bilinmeyen Aramaları Susturma özelliğine ek olarak WhatsApp, Gizlilik Kontrolü özelliğini de uygulamaya getirdiğini duyurdu. Bu özellik, önemli gizlilik ayarlarında rehberlik etmeyi ve onları belirli koruma seviyelerine alıştırmayı amaçlayarak kullanıcıya adım adım ilerleyen bir öğretici sağlıyor.

WhatsApp kullanıcıları artık Gizlilik ayarlarından "Kontrolü başlat"ı seçerek mesajların, aramaların ve kişisel bilgilerin güvenliğini artıran çoklu gizlilik seçeneklerine göz atabilecekler.

Bu iki yeni özellik tüm WhatsApp kullanıcıları için küresel olarak kullanılabilir durumda ancak bunlardan herhangi birini kullanmaya çalışmadan önce uygulamanızı en son sürümüne güncellediğinizden emin olun.