WhatsApp'a Bitmoji Benzeri Avatarlar Geliyor!

WhatsApp'a yeni gelecek güncelleme ile birlikte Meta'ya ait olan Bitmoji hizmetindeki gibi kişiselleştirilmiş avatarlar, profil resminiz olarak ayarlanabilecek ve çıkartma olarak gönderilebilecek.

Facebook ve Instagram gibi Meta hizmetlerinde zaten mevcut olan özelleştirilebilir karakterler olan avatarlar hizmeti artık resmî olarak WhatsApp'ta kullanıma sunuluyor. Meta, bu yeni avatarların mesajlaşma hizmetinde profil resmi olarak kullanılabileceğini ve 36 özel çıkartmadan biri olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Whatsapp Avatar Özelliği Bugünden İtibaren Kullanılabilecek

Meta'nın açıklamasına göre bahsi geçen özellik, bugün yayınlanacak güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp'ın yeni avatar özelliği, birkaç aydır düzenli olarak beta test kullanıcılarına sunuluyor. Yeni avatar özelliği WABetaInfo'ya göre Ekim ayından bu yana hem Android hem de iOS'ta bazı beta kullanıcıları tarafından test edildi ve Meta'nın açıklamasıyla birlikte bugün artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Meta'nın avatarları, farklı platformlarda ve mesajlaşma uygulamalarında bulunan bir dizi sanal özelleştirilebilir karakterleri içeriyor. Bunlar arasında en bilineni, artık Snapchat'in sahibi olduğu 2D karakterler olan Bitmoji hizmeti. Bu avatar hizmetleri, çoğunlukla Metaverse'e yatırım yapan Meta şirketi için büyük önem taşıyor.