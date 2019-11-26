Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformlarından bir tanesi olan WhatsApp bomba gibi özellikler kazanarak geliyor. İşte WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

WhatsApp Android Beta sürümü ilginç bir şekilde sürekli olarak güncelleniyor. Beta sürümüne gelen güncellemelerin büyük bir çoğunluğu normal sürüme ulaşmıyor. Bu nedenle yapılan değişikliklerin daha çok kullanıcıları ölçmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.

WhatsApp yeni özellikler test ediyor

WhatsApp Android Beta sürümünün güncellemesi ile birlikte "2.19.348" aktif hale gelmiş oldu. Eğer WhatsApp Android Beta sürümünü kullanıyorsanız, güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bir kaç ay önce WhatsApp tarafından geliştirilen özellik, yeniden Beta sürümüne ulaştı. Bu özellik grup mesajlarının otomatik olarak silinmesini sağlıyordu. WhatsApp gruplarına eklenecek bir ayar menüsü ile birlikte, zamanlayıcı aktif hale geliyor. Böylece grup mesajlarını manuel olarak silmek zorunda kalmıyorsunuz.

WhatsApp tarafından getirilen bir diğer yenilik ise karanlık mod ile ilgili oldu. Kullanıcılar bundan sonra karanlık mod için ufak bir bakış atabilir. Şimdilik bütün özellikler sadece beta sürümü kullanan kişiler için aktif. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde WhatsApp bu tür yenilikleri bütün kullanıcılara dağıtacak. Peki sizce yeni WhatsApp özellikleri cazip görünüyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.