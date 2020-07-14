WhatsApp Borsa Grupları İçerisinde Olanlar Dikkat!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 aracı kurum yardımıyla 18 yatırımcıya açığa satış işlemlerinden dolayı 16.7 milyon TL ceza kesti. SPK'den yapılan açıklamada Telegram, WhatsApp borsa grubu üyesi olan kişilerin de bu suçlardan sorumlu olacakları belirtildi.

Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları ve Whatsapp, Telegram gibi üyelik bazlı uygulamalarda daha önceden ceza almış borsa finans gruplarında bulunan kullanıcılarına uyarı yapan SPK, işlem yasağı getirilen kişilerin gruplarına üye olanlar da suça ortak olduğunu belirtti.

Telegram, WhatsApp Borsa Grupları Üyesi Olanlara Uyarı

25.02.2020 tarihinden itibaren hukuka aykırı şekilde açığa satış işlemleri yapan kişilerin cezalandırıldığını dile geitren SPK, "7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesiyle sosyal medya gruplarına dikkat çekti.

"Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram vb. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ve söz konusu gruplara üye olan yatırımcıların bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği bilinmelidir

Resmi Gazete’de yayımlanan 7222 sayılı Kanun’un 36'ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı, hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir​"