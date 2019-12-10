WhatsApp Bu Modellerden Desteğini Çekiyor! Son Gün 31 Aralık 2019 

Geçtiğimiz yıllarda güncelliğini yitiren bazı telefonlara verdiği desteği sonlandıran WhatsApp, 31 Aralık 2019’dan itibaren artık destek vermeyeceği yeni telefonları duyurdu.

WhatsApp yılbaşından itibaren bazı telefonları desteklemeyecek. Buna göre, Windows Mobile, iOS 7 ve Android 2.3.7 ve daha altındaki işletim sistemlerinde WhatsApp kullanılamayacak.

WhatsApp’tan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2019’dan itibaren Windows Mobile işletim sistemine sahip akıllı telefonlara WhatsApp desteği verilmeyecek. Bunun yanı sıra iOS 7’den düşük sürümlerdeki iPhone modelleri ve Android sürümü 2.3.7 ve daha altında olan telefonlar da WhatsApp desteği alamayacak.

Hatırlanacağı üzere WhatsApp, 2016 yılında da eski Nokia ve BlackBerry telefonlara verdiği desteği sonlandırmıştı.

Bu Modeller İçin Destek Sona Erecek