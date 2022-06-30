Whatsapp Fotoğraf Aracına Bulanıklaştırma Özelliği Geliyor

Whatsapp, Android için Whatsapp Beta'da yeni fotoğraf araçlarını piyasaya sürdükten sonra şimdi ise insanların WhatsApp Masaüstü Beta'nın gelecekteki bir güncellemesinde fotoğraf düzenleyicide bir bulanıklaştırma aracını kullanmasına izin veren yeni özelliğinin üzerinde çalışıyor.

Geçen yıl, Android ve iOS için WhatsApp Beta'ya özel olan özellikler arasında en sevilen ve diğer platformlara gelmesini istenen özelliklerden biri de iOS için WhatsApp'ta bulunan bulanıklaştırma aracıydı. Bu yıl Android için WhatsApp Beta sürümüne bulanıklaştırma aracı eklendi ve görünüşe göre WhatsApp, bu yeni fotoğraf aracını artık Whatsapp Masaüstü kullanıcılarına da sunmayı planlıyor.

Whatsapp'ın Yeni Fotoğraf Aracı: Bulanıklaştırma

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi üçüncü parti araçları kullanmadan görüntünün bir bölümünü hızlı bir şekilde bulanıklaştırmanıza izin verecek yeni bir seçenek olacak. Son zamanlarda WhatsApp, Android ve iOS için WhatsApp Beta sürümüne iki farklı araç daha ekledi ancak bunların da bulanıklaştırma aracı gibi masaüstü sürümüne gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

Bulanıklaştırma aracına dönersek, ne yazık ki bu özelliğin hâlâ geliştirme aşamasında olması nedeniyle ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak her zaman olduğu gibi yeni bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Peki ya siz Whatsapp'ın bu yeni bulanıklaştırma aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.