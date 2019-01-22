WhatsApp Bunu Yapmayı Yasakladı! İşte İlginç Değişiklik

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp sahte haberlere savaş açmıştı. Reuters tarafından aktarılan haberlerdeyse WhatsApp’ın mesaj yönlendirmeyi sınırlamaya başladığı ve bundan sonra bir mesajın üst üste 5 kere yönlendirilebileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Facebook ve Facebook grupları üzerinden yayılan sahte haberler büyük problem oluştururken, dünyanın geri kalanı WhatsApp sahte haberler ile büyük sorun yaşıyordu. Örneğin; Brezilya’da ekim ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde komplo teorileri, adaylar hakkında yanlış hikayeler ve sahte haberler WhatsApp üzerinden yayılmıştı. Seçim sonrasında yapılan bir araştırma, WhatsApp üzerinden Brezilya başkan adaylarına dair gönderilen fotoğrafların yüzde 50’sinin yanlış bilgi içerdiği ortaya çıkarmıştı.

WhatsApp sahte haber problemi

Temmuz ayında yaptığı değişiklikle mesaj yönlendirmeyi 20 ile sınırlayan ve aynı mesajın en fazla 256 kişilik gruplara gönderilmesine izin veren WhatsApp, beklediği sonucu alamamıştı. Keza Hindistan’da WhatsApp üzerinden çocuk kaçırmayla alakalı yayılan yanlış bilgiler sonucunda seri linç girişimleri yaşanmıştı.

Mesaj yönlendirmeyi sınırlayarak, sahte haberlerin yayılmasının önüne geçeceğini düşünen WhatsApp, Pazartesi gününden itibaren bir mesajın en fazla 5 kere yönlendirilebileceği yönünde bir karar aldı. İçerisinde en fazla 256 insanın bulunduğu gruplara yönlendirme yapılabileceğini aktaran WhatsApp, böylece bir kişinin tek mesajı en fazla 1280 kişiye ulaşmasının önünü açmış oldu.