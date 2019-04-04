WhatsApp Business'ın iOS Versiyonu Dünya Çapında Kullanıma Sunuluyor

Küçük işletmelerin müşterileriyle iletişime geçmelerini sağlayan WhatsApp Business, geçtiğimiz ay Android’in ardından iOS platformu için de çıkmıştı. İlk etapta sınırlı sayıda ülkede yayınlanan uygulama, bugün itibarıyla yedi ülkede daha kullanıma sunuldu.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın farklı bir versiyonu olan WhatsApp Business, geçtiğimiz yıl Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. iOS’teki macerasına geçtiğimiz ay başlayan uygulama, sınırlı sayıda ülke için yayınlanmıştı.

WhatsApp Business, orijinal uygulamadan farklı olarak, işletme sahiplerinin e-posta veya mağaza adresi gibi şirket ayrıntılarını paylaşmak için bir profil oluşturmasına ve müşterileriyle etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Uygulamanın arayüzü de WhatsApp ile birebir aynı durumda.

WhatsApp Business, daha büyük şirketler için tasarlanmış ücretli bir hizmet olan WhatsApp Business API’den farklı bir uygulama.

WhatsApp Business nispeten daha küçük firmaların müşterileri ile bağlantı kurmasına imkan sağlıyor. API versiyonu ise şirketlere çok daha geniş imkanlar tanıyor.

WhatsApp Business şu anda Brezilya, Almanya, Endonezya, Hindistan, Meksika, İngiltere ve ABD'de kullanıma sunuldu; ancak listedeki ülke sayısının aralarında Türkiye de olacak şekilde önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.