WhatsApp Business’ın iOS Versiyonu Türkiye’de Kullanıma Sunuldu

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın küçük işletme sahiplerine özel olarak geliştirdiği WhatsApp Business, 4 Nisan’da iOS cihazlar için yayınlanmıştı. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıma sunuldu.

Küçük işletmelerin müşterileriyle iletişime geçmesini sağlayan WhatsApp Business, 2018’in başında Android cihazlar için duyurulmuştu. Geçtiğimiz mart ayında ise iOS platformu için de kullanıma sunulan uygulama, ilk etapta sınırlı ülkede yayınlanmıştı.

Kısa zamanda önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan WhatsApp Business, bugün itibarıyla Türkiye’deki macerasına başladı.

WhatsApp Business, arayüz olarak orijinal WhatsApp uygulamasıyla birebir aynı olmasına rağmen, bünyesinde birçok farklı özellik bulunduruyor.

İşletme sahiplerinin e-posta ve mağaza adresi gibi şirket ayrıntılarını paylaşmak için bir profil oluşturmasına ve müşterileriyle etkileşime geçmesine olanak tanıyan uygulama, bunun yanı sıra otomatik mesaj yanıtlama ve hızlı cevap gibi çeşitli araçlar da sunuyor.

Bu anlamda işletme sahipleri için oldukça etkili bir uygulama olan WhatsApp Business, artık Türkiye’deki kullanıcılar için de hizmet verecek.

WhatsApp Business uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: