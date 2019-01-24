WhatsApp Business Üzerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Facebook’un sahibi olduğu dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın zaman önce küçük işletmelere yönelik hazırladığı WhatsApp Business uygulamasını tanıtmıştı. Özellikle internet üzerinden satış yapan işletmelerin hayatını kolaylaştırmak üzere tasarlanan yazılım, bugün önemli değişiklikler aldı.

5 milyon kullanıcıya ulaşan WhatsApp Business uygulamasını geliştirmek üzere harekete geçen Facebook, uygulamanın mobil sürümünde olan bazı özellikleri masaüstü ve web uygulamasına getireceğini duyurdu. Böylece satıcıların sürekli telefonlarıyla meşgul olmadan işlerini kolayca bilgisayar üzerinden çözebilecekleri söylendi. Masaüstü ve web sürümüne getirilecek yenilikler arasındaysa konuşmaları filtreleme ve organize etme ile hızlı cevap verme gibi detaylar yer aldı.

Quick Replies ya da hızlı cevap olarak bilinen özellik, sürekli benzer sorulara maruz kalan işletmeler için can simidi işlevi görüyordu. Bugüne kadar sadece mobilde kullanılabilen hızlı cevap özelliğiyle birlikte, işletmeler sık sorulan soruların cevaplarını önceden hazırlıyorlar ve aynı sorulara birkaç saniye içerisinde cevap verebiliyorlardı. Masaüstü ve web sürümünde artık kullanıcıların “/” tuşuna basmak suretiyle hızlı cevap özelliğini aktif edebilecekleri aktarıldı.

Bir başka kullanışlı değişiklik ise giriş ve çıkış mesajları oldu. Herhangi bir kullanıcının işletmenin profiline tıklamasıyla aktif olan özellik sayesinde müşterilere hoşgeldiniz ve hoşçakalın mesajları otomatik olarak atılabiliyordu. Gelen özellikler arasından en sonuncusu ise gelen onlarca mesajı çeşitli kriterlere göre filtreleme ve kategorilere alma oldu.