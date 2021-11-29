WhatsApp Çıkartma Göndermek İçin Yeni Kısa Yol Geliştiriyor

WhatsApp çıkartma göndermek için yeni bir seçeneği test ediyor. Yeni seçenek, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden çıkartma göndermeyi önemli ölçüde pratik hale getirecek. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan yeni kısa yola ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Çıkartma Göndermek İçin Yeni Seçenek Üzerinde Çalışıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'da kullanıcılar, çıkartmalar sayesinde hiçbir kelime kullanmadan kendisini kolaylıkla ifade edebiliyor. Öyle ki, çıkartmaların popülaritesinin farkında olan WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamasının çıkartma özelliğine sürekli olarak yenilik getiriyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger'ın çıkartma özelliği için yeni seçenek üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıktı. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan yeni kısa yol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

WhatsApp Messenger'ın test ettiği yeni seçenek, kullanıcıların çıkartmaları tıpkı mesaj gibi iletebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, bu sayede çok hızlı ve pratik bir şekilde diğer kişilere çıkartma gönderebilecek.

Şu anda bir çıkartma gönderebilmek için favorilere ekleme işlemini gerçekleştirmek gerekiyor. Kullanıcılar, yeni seçenek sayesinde çıkartmaları gönderebilmek için favorilere eklemek zorunda kalmayacak.

WhatsApp Beta 2.21.13.15 güncellemesi ile Android kullanıcılarının kullanımına sunulan yeni seçenek, henüz iOS kullanıcıları için sunulmadı. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan yeni kısa yolun tüm WhatsApp Messenger kullanıcılarına ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor.

WhatsApp Web'e Çıkartma Oluşturma Özelliği Geldi

Popüler anlık mesajlaşma hizmetini internet tarayıcısı üzerinden kullanmayı tercih eden kullanıcılar için çok kullanışlı bir özellik eklendi. Kullanıcılar, çıkartma oluşturmak için artık üçüncü taraf bir araç kullanmak zorunda kalmayacak.

Mesajlaşma platformunun web sürümünü kullanan kullanıcılar, çıkartma oluşturmak için ilk olarak bir sohbet penceresi açması gerekiyor. WhatsApp kullanıcıları, sohbet penceresi üzerinden ilk olarak ataş simgesine, hemen ardından çıkartma butonuna tıklayarak çıkartma oluşturma ekranına ulaşabilir.

WhatsApp Messenger kullanıcıları, web sürümü üzerinden çıkartma oluştururken emoji ve metin ekleme, kırpma, kesme gibi araçlara erişebilir. Bu araçlar, görselin hızlı ve pratik bir şekilde düzenlenebilmesine olanak tanıyor. Düzenleme işlemi sona erdikten sonra "Gönder" butonuna tıklayarak oluşturulan çıkartmayı diğer kişilere gönderebilirsiniz.