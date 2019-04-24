WhatsApp Çocuk İstismarını Önleme Konusunda Sınıfta Kaldı

Günümüzde en fazla konuşulan sorunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz çocuk istismarı. Özellikle de çocuk istismarı konusunda sosyal medya platformlarına çok büyük bir görev düşüyor. Ancak yapılan araştırmalar, durumun hiç de bu şekilde olmadığını gösteriyor.

Cyber ​​Peace Foundation'dan tarafından yayınlanan bir rapora göre; WhatsApp üzerinden çocuk istismarı grupları kuruluyor. Bu gruplar üzerinden, çocuk pornografisi denilen bazı içerikler paylaşılıyor. Özellikle de Hindistan gibi, ülkelerde çocuk pornografisi çok ciddi boyutlarda.

Facabook ve WhatsApp’ın önleme çabaları yetersiz kalıyor

Mart ayı içerisinde yapılan onlarca soruşturmaya rağmen, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda suç oranları henüz sıfıra indirilemedi. Özellikle de WhatsApp platformunda yaklaşık düzinelerce farklı çocuk istismarı grubu bulunuyor.

Facebook tarafından geliştirilen algoritmalar, henüz çocuk istismarını kavrayabilecek kapasitede olmadığı için bu konuya pek müdahale edilemiyor. Ayrıca Facebook gibi platformlar, müstehcen görüntülere izin verdiği için bu konuda paylaşım yapılmasına da müsait. Hatta bu konuda herhangi bir denetim mekanizması bulunmuyor. Sayfa şikayet edilmediği sürece hiç kimseye müdahale edilmiyor.

Bilindiği üzere WhatsApp uygulamasında, davet bağlantısı ile herhangi bir gruba girebilme seçeneği mevcut. Bu nedenle birçok yetişkin istediği gibi WhatsApp bağlantılarını kullanarak bu tarz gruplara erişim sağlayabiliyor. Daha önceden, Dünyanın en saygın teknoloji kuruluşları da dahil olmak üzere birçok kuruluş, platforma uyarıda bulunmuştu. Çocuk istismarı konusunda sosyal medya platformlarının gereken önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.