WhatsApp Çökerten Kod Yeniden Ortaya Çıktı! Aman Dikkat

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta bir hata ortaya çıktı. Ortaya çıkan hata WhatsApp'ın çökmesine neden oluyor.

WhatsApp Çökerten Kod Tehlike Saçıyor

Check Point isimli güvenlik firması WhatsApp'ta bir güvenlik açığının bulunduğunu tespit etti. Güvenlik firması tek bir mesaj ile WhatsApp'ın saniyeler içerisine çökertilebileceğini açıkladı. WhatsApp uygulamasını saniyeler içerisinde çökerten kodun ne olduğu açıklanmadı. Kod kullanıcıların cihazına geldiği anda uygulama yanıt vermeyi kesiyor.

Yeniden WhatsApp'ı kullanabilmeniz için uygulamayı cihazınızdan tamamen kaldırmanız ve baştan yüklemeniz gerekiyor. Uygulamayı cihazınızdan kaldırdığınızda mesajlarınız da yedeklemeniz bulunmaması durumunda siliniyor. Yaşanılan sorun ile ilgili WhatsApp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun bir sonraki güncelleme ile birlikte çözüme kavuşması bekleniyor.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz senelerde de bir kod ortaya çıkmıştı ve o kod iOS işletim sisteminde yer alan WhatsApp uygulamasını çökertiyordu.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.