WhatsApp Çoklu Cihaz Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Kısa bir süre önce Mark Zuckerberg'ün onayladığı WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin nasıl çalışacağına, kısıtlamalarının neler olacağına dair yeni ayrıntılar paylaşıldı. Yeni özellik, ana cihazda internet bağlantısı olmadan WhatsApp'ı kullanmaya olanak tanıyor.

WhatsApp Çoklu Cihaz Nedir, Nasıl Çalışır?

WhatsApp Messenger'ın en son özelliklerinden biri olan çoklu cihaz, ana cihazda bir internet bağlantısı olmadan diğer cihazlardan WhatsApp'ı kullanmaya olanak tanıyan yeni bir özelliktir.

Yeni özellik henüz geliştirme aşamasındadır. Anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları şu anda özelliği kullanamıyor.

Bu özelliğin iOS ve Android beta kullanıcıları için yaklaşık 2 ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu özellik, ana cihazda bir internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor.

Yeni özellik dört cihaza kadar destekliyor.

iOS ve Android arasında sohbet geçmişi geçişine olanak tanıyor.

Sesli ve görüntülü aramalar da bağlı cihazlarda çalışıyor.

Yeni özelliği denemek isteyenler beta sürümünü kullanabilecek.

Eski bir WhatsApp sürümüne sahip kullanıcılara ne mesaj gönderilebiliyor ne de bu kullanıcılar sesli ya da görüntülü olarak aranabiliyor.

Yeni özellik hemen hemen her WhatsApp kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği bir özelliktir. Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuzun internet bağlantısı olmasa dahi diğer cihazlarla anlık mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebileceksiniz.

WABetaInfo, geçtiğimiz haftalarda anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek bu özelliğin hem Will Cathcart hemde Mark Zuckerberg tarafından doğrulandığını açıklamıştı. Zuckerberg'e göre WhatsApp geliştiricileri şu anda uygulamanın çoklu cihaz özelliği ile çalışmasını sağlayacak bir özellik geliştiriyor. Bu özellik yine Facebook CEO'su Zuckerberg'e göre yaklaşık 2 ay içerisinde açık beta sürümünde kullanıma sunulacak.

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde WhatsApp'ın beta sürümünü kullanacakların karşılaması istenen şartlara yer alıyor. Bu görüntüdeki bilgilere göre performans ve kalitede biraz sorunlar yaşanabilir ama bu kalıcı değil geçicidir. Beta sürümleri genellikle sorunlarla dolu olur, bunlar tam sürüme geçilene kadar düzeltilmeye çalışılır.

Siz WhatsApp Messenger'a eklenecek olan yeni özellik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ana cihazda internet olmadan bağlı cihazda anlık mesajlaşma uygulamasını kullanabilmek gelmesi gereken bir özellik miydi? Düşüncelerinizi yorumla kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.