WhatsApp Çoklu Cihaz Özelliğinde Güvenliğin Nasıl Sağlanacağını Açıkladı

Kısa bir süre önce test edilmeye başlanan WhatsApp çoklu cihaz özelliği ile oluşması muhtemel olduğu ileri sürülen güvenlik sorunu hakkında anlık mesajlaşma uygulamasından hangi çözüm yolunun izleneceğine yönelik bir görüntü geldi.

Yeni özellik, iki ay önce WABetaInfo'nun Will Cathcart ve Mark Zuckerberg ile yaptığı bir sohbette doğrulanmıştı. Zuckerberg söz konusu sohbette üç yeni özelliğin geleceğini duyurmuştu. Bu özelliklerden ilki Instagram'ın direkt mesajlar kısmında yer alan kaybolan mesajlar özelliğine benzer bir özellikti.

İkinci özellik de Instagram'da sadece bir kez görüntülenebilen fotoğrafları içermişti. Zuckerberg'ün duyurduğu üçüncü özellik de çoklu cihaz desteği olmuştu. Will Cathcart tarafından o gün aktarılan bilgilere göre yeni özellik hakkında şunlar ortaya çıkmıştı:

Çoklu cihaz yönetimi sayesinde iPad'de WhatsApp kullanılabilecek.

Çoklu cihaz özelliği dört cihaza kadar destekleyecek.

Herhangi bir WhatsApp kullanıcısının uygulama ile ilgili en büyük hayal kırıklıklarından birinin uygulamayı kullanmak için akıllı telefonun gerekli olması göz önüne alındığında telefon zorunluluğunu kaldıracak bir özelliğin gelmesi, kullanıcıları bir hayli mutlu edebilir.

Bu zamana kadar WhatsApp'ta bir hesap oluşturulmasından itibaren anlık mesajlaşma uygulaması sadece akıllı telefonla yönetilebildi. Mesajlaşma uygulaması daha sonra web desteği alsa da bu özellikten yararlanabilmek için telefonu kullanmak şarttı. Bu da bütün yolların telefondan geçtiğinin bir göstergesiydi.

Facebook'a bağlı mesajlaşma uygulamasının yakın bir zamanda alacağı özellik ile bunların hepsi değişiyor. Şirket, beta sürümü ile özelliği nispeten geniş çaplı olarak test etmeye başlıyor ancak dağıtımdan yararlanabilecek kullanıcılar ilk etapta oldukça sınırlı olacak. Test sürecine katılan kullanıcılar, akıllı telefonun yanı sıra Windows işletim sistemli bilgisayarından ya da iPad'inden WhatsApp'ı kullanabilecek.

Yeni özelliğin en iyi tarafı, telefonun şarjı bitse dahi uygulamayı kullanmaya devam edebilme olarak görülüyor. Bu, her cihazın anlık mesajlaşma uygulamasına telefondan bağımsız olarak bağlanması sayesinde gerçekleşiyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar telefonunda Google Meets gibi uygulamalarla görüntülü konuşma yaparken bilgisayarınızda mesajları görebilir ve hatta başka birisiyle daha görüntülü olarak konuşabilir.

WhatsApp Çoklu Cihaz Özelliğinde Güvenlik Nasıl Ele Alınacak?

Yeni özellik her ne kadar büyüleyici görünse de güvenlik uzmanlarının ve normal WhatsApp kullanıcıları, özellikle birlikte "güvenlik" sorununun meydana gelme ihtimalinin yüksek olmasından endişe duyuyor.

WhatsApp'ın özellikle son zamanlarda kullanıcıların Telegram gibi diğer rakip uygulamalar yerine kendisini tercih etmek için en çok yinelediği özelliği "uçtan uca şifreleme" oldu. Bu özellik, kullanıcıların mesajlarının sunucuda saklanmasını engellediği için mesajlara sadece sohbetteki kullanıcıların erişimi oluyor. Diğer hizmetler gibi WhatsApp da tek bir kimlik anahtarı kullanıyordu.

Birden fazla cihaz desteğinin gelmesi işleri daha karmaşık bir hale getiriyor fakat WhatsApp'ın bununla ilgili önemli bir çözümü var. Anlık mesajlaşma uygulaması, her cihaz için bağımsız bir kimlik anahtarı kullanarak sorunu ele almanın yeni bir yolunu buldu.

Yukarıdaki görselden görülebileceği üzere her sohbet ayrı ayrı şifreleniyor ve mesajlar karşı tarafa iletildikten sonra sunucuda depolanmıyor.