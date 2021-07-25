WhatsApp Çoklu Cihaz Bazı iOS Kullanıcılarına Sunuldu

WhatsApp çoklu cihaz özelliği, bazı iOS beta katılımcılarının kullanımına sunuldu. Kullanıcı kitlesi açısından dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp Messenger, 2.21.150.11 sürümü ile yeni özelliği bazı beta kullanıcılarının deneyimlemesine izin veriyor.

Yeni özellik bütün kullanıcılara sunulduğu zaman her Whatsapp kullanıcısı mesajlaşma uygulamasını dört farklı cihazda ve bir akıllı telefonda kullanabilmeye başlayacak. Bu da akıllı telefonun mutlaka açık olmasının ya da cihazın yanında olmasının gerektiği günleri geride bırakacak. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse iPhone kapalı olduğunda ya da iPhone'un bir internet bağlantısı olmadığında bile WhatsApp Mac'te kullanılabilecek.

WhatsApp Messenger'ı birden fazla cihazda kullanabilmenize izin veren yeni özelliği kullanıp kullanamadığınızı öğrenmek için "Ayarlar > Bağlı Cihazlar" bölümüne gitmeniz yeterli. Bu bölümde çoklu cihaz adlı yeni bir seçenek görürseniz beta programına aşağıdaki adımları takip ederek katılabilirsiniz.

WhatsApp Çoklu Cihaz Beta iOS'te Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ı açın ve "Bağlı Cihazlar" seçeneğini bulun.

Cihaz bağlama seçeneğinin altında çoklu cihaz beta katılımı ile ilgili bir seçeneğin olup olmadığını kontrol edin. Bu seçenek eğer varsa üzerine dokunun ve özelliğin beta sürecine dahil olun.

Beta sürecine dahil olduktan sonra bağlı cihazların olduğu bölümden herhangi bir cihazı seçebilir ve WhatsApp'ı o cihazda kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp Beta Programına Katılacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

Beta sürümünü kullanmaya başlayacak kişiler bazı özelliklerden yararlanamayacağını ve bazı aksaklıklarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesi gerekiyor.

Sabitlenmiş sohbetler, beta programına geçildiğinde hemen senkronize edilmiyor. Bu nedenle onları ilk zamanlarda görüntülemek için telefonda sabitlenmiş sohbeti aramanız gerekiyor.

Beta programına katıldıktan sonra WhatsApp'ı başka bir cihazda kullanmaya başladığınızda konum paylaşımı görünmeyebilir.

Yeni özellik sayesinde uygulamayı başka bir cihazda kullanırken telefonunda eski bir WhatsApp sürümü olan kişilerle sohbet edemez, onları arayamazsınız. İletişime geçmek istediğiniz kişilerin Google Play Store ya da Apple Store'dan anlık mesajlaşma uygulamasının güncel sürümünü indirmesi gerekir.

WhatsApp Çoklu Cihaz Sınırlamaları Neler?