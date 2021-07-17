WhatsApp Çoklu Cihaz Nasıl Kullanılır?

WhatsApp çoklu cihaz özelliği sonunda anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları ile buluşturuldu. Telefon gereksinimini ortadan kaldıran özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını aynı anda hem Windows işletim sistemli bir bilgisayarda hem iPad'de hem de Mac'te kullanmaya olanak sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp Messenger'a getirilen özellik şimdilik iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarda beta olarak kullanılabiliyor. Yeni özellik, kullanıcıların aynı anda maksimum 4 cihazda oturum açmasına izin veriyor.

Bu özellik sayesinde herhangi bir kullanıcıya mesaj göndermek için telefonunuzu yanınızda tutmanız gerekmiyor. Bu, anlık mesajlaşma uygulaması ve onun kullanıcıları için oldukça büyük bir özellikti ve en nihayetinde beta sürecine girdi.

Özelliğin en iyi tarafını da hangi cihazdan bağlanırsanız bağlanın, uçtan uca şifreleme ile mesajlarınızın güvenliğini sağlaması oluşturuyor. WhatsApp'ın yeni özelliğini nasıl kullanabileceğinizi aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

WhatsApp Çoklu Cihaz Kullanmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

WhatsApp'ı açın. Sağ üst köşede yer alan üç noktanın üzerine dokunun. "Bağlı Cihazlar" seçeneğine basın. Cihaz bağlama seçeneğinin altında yer alan çoklu cihaz beta seçeneğine dokunun. En altta yer alan betaya katılma butonuna basın. Betaya katılmak, akıllı telefonun bağlı cihazlarla olan bağlantısının sona ermesine neden olacak. Beta özelliği kullanmak için butona tıklayarak devam edin. Betaya katıldıktan sonra cihaz bağlama butonuna dokunarak hesabınız için yeni bir cihaz tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmadan önce ilgili cihazda "web.whatsapp.com" adresine gidin ve oturum açın. Hesabınız bu işlemin hemen ardından yeni cihazı tanımlayacak ve akıllı telefonunuzu yanınızda tutmanıza gerek kalmadan ilgili cihazda WhatsApp'ı kullanabileceksiniz.

WhatsApp'ta Birden Fazla Cihaza Bağlama Seçeneği Neden Yok?

Yeni özellik sadece beta kullanıcılarının deneyimine sunuldu. Özellik, kullanıcılardan gelen bildirimlere göre geliştirilecek. Birden fazla cihaza bağlama özelliğinin test süreci bittikten sonra bütün WhatsApp Messenger kullanıcıları özellikten faydalanabilecek.

WhatsApp Çoklu Cihaz Sınırlamaları Neler?