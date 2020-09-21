WhatsApp Çoklu Cihaz Özelliği Çok Yakında Gelebilir

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger için uzun bir zamandan beri birden fazla cihaz özelliği üzerinde çalışılıyor ama WhatsApp Messenger'a gelecek özelliğin testlerinin henüz tamamlanmadı, özellik bu nedenle WhatsApp'ın kullanıcıları tarafından şu an kullanılamıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni görüntülere göre WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin test aşaması çok yakında sona erebilir ve kullanıcıların hizmetine sunulabilir. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

WhatsApp Çoklu Cihaz Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp Messenger'a gelecek olan özellikleri ortaya çıkarmakla ünlü olan WABetaInfo geçtiğimiz aylarda WhatsApp Messenger için üzerinde çalışılan bir özelliği daha ortaya çıkarmıştı. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik ise kullanıcıların birden fazla cihazda aynı anda WhatsApp Messenger kullanılmasına olanak sunuyordu. WhatsApp Messenger kullanıcıları, bir hesaba bağlı olan tüm cihazları sadece bir sekmede görüntüleyebiliyordu.

WhatsApp'ın uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı çoklu cihaz desteği ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. WABetaInfo tarafından paylaşılan özelliğin detaylarına bakıldığında birden fazla cihaz desteğinin büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. WhatsApp kullanıcılarının bir hesabı sadece bir cihazda kullandığı günleri geride bırakacak olan özellik artık kullanıcıların tek bir hesabı aynı anda dört farklı cihazda kullanmasına izin verecek.

Bir hesabı aynı anda başka cihazlarda da yönetme seçeneği ile ilgili özellikler henüz tam olarak hazır olmasa da sohbeti sessize alma, yıldızlı mesajlar gibi özellikleri destekliyor. WhatsApp'ın bir sonraki adımının söz konusu özelliği beta sürümüne yerleştirerek insanlara test ettirmek olması tahmin ediliyor.