Geçtiğimiz aylarda WhatsApp Messenger’a gelecek olan çoklu cihaz özelliği ile ilgili yeni bilgiler paylaşılmıştı. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çoklu cihaz özelliği hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

WhatsApp Çoklu Cihaz Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp Messenger'a gelecek olan özellikleri ortaya çıkarmakla ünlü olan WABetaInfo, geçtiğimiz aylarda popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek çoklu cihaz özelliğini ortaya çıkarmıştı. Ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların birden fazla cihazda aynı anda WhatsApp Messenger kullanmasına olanak sunacak. WhatsApp kullanıcıları, bir hesaba bağlı olan tüm cihazları sadece bir sekmede görüntüleyebiliyordu.

WABetaInfo, 2.20.120.17 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinin kaynak kodlarında yeni bir bilgi keşfetti. Anlık mesajlaşma paltformuna gelecek özellikleri ortaya çıkarmakla tanınan WABetaInfo, WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin nasıl olacağını gösteren yeni bir menü tespit etti. Kullanıcılar, çoklu cihaz özelliği kullanıma sunulduktan sonra söz konusu özelliği aktif etmek için ilk olarak web veya masaüstü üzerinden WhatsApp oturumunu açmaları gerekecek.

Kullanıcılar, daha sonra ayarlar sayfası üzerinden “Diğer cihazlarda WhatsApp’ı kullan” seçeneğini aktif edebilecek. Söz konusu sayfada tıpkı Google hesap ayarlarında olduğu gibi WhatsApp hesabının kullanıldığı tüm cihazların listesi görünebilecek. Belirli bir cihazdan çıkış yapmak istediğiniz takdirde listede yer alan oturumu seçmeniz yeterli olacak. Bu sayede özelliğin kullanımı oldukça hızlı ve pratik olacak. Listede tanımadığınız bir cihazı gördüğünüzde de aynı işlemi uygulayarak cihazda açık olan WhatsApp oturumunuzu kapatabileceksiniz.

Çoklu cihaz özelliği henüz beta kullanıcıları için kullanıma sunulmadı ancak özellik beta olarak sunulduktan sonra ilk deneyen kullanıcılar arasında olmak istiyorsanız WhatsApp’ın beta programlarına katılmanız gerekiyor. Apple cihazları için şu anda WhatsApp beta programı dolu. Android işletim sistemine sahip cihazlar için beta programına Google Play’deki WhatsApp Beta sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

WhatsApp çoklu cihaz özelliğinin çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelecek olan yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoklu cihaz olarak adlandırılan yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.