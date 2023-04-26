WhatsApp'ın Çoklu Telefon Desteği Nihayet Geldi

WhatsApp kısa bir süre önce kullanıcıların tek bir WhatsApp hesabını birden fazla cihazda kullanmasına olanak tanıyan bir özelliği kullanıma sundu. Bu, artık aynı hesabı akıllı telefonunuzda, bilgisayarınızda ve Android tabletinizde kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Önceden, kullanıcıların bağlantılı cihaz olarak yalnızca bir akıllı telefon kullanmasına izin verilirken, artık dört adede kadar bağlantılı cihaza sahip olabilirsiniz. Bu değişiklik WhatsApp'ın mimarisinin tamamen elden geçirilmesini gerektirdi ancak kullanıcılar için daha fazla kolaylık ve esneklik sağlıyor.

Bu yeni özellik sayesinde, bağlantılı her cihaz sohbetleri senkronize tutmak için WhatsApp sunucularıyla bağımsız olarak iletişim kuruyor. Bu, herhangi bir veri kaybı endişesi yaşamadan sohbetlerinize herhangi bir cihazınızdan kolayca erişebilmenizi sağlar. Ayrıca uçtan uca şifreleme tüm cihazlarda kullanılabilir durumda kalarak konuşmalarınızın her zaman güvenli ve gizli kalmasını sağlıyor.

Özellik Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor?

Bununla birlikte, bu yeni özellikte hâlâ bazı sınırlamalar var. Maksimum bağlantılı cihaz sayısı dört ile sınırlı ve şu anda iPad'ler için destek bulunmamakta. Ayrıca bazı özellikler tüm cihazlarda aynı şekilde çalışmayabilir, bu nedenle kullanıcılar bu farklılıkların farkında olmalı.

Bu sınırlamalara rağmen, güncelleme küresel olarak kullanıma sunuluyor ve birden fazla cihaz kullanan herkese veya ekip üyelerinin aynı WhatsApp Business hesabına erişmesini isteyen küçük işletmelere fayda sağlayacak. Bu yeni özellik, bağlantılı cihazlarınız arasında dosya aktarımı için de faydalı olabilir ve sizi farklı cihazlarda farklı hesaplar arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarıyor.

Ayrıca önümüzdeki haftalarda WhatsApp, yeni cihazları hesabınıza bağlamak için QR'sız yeni bir yol sunmayı ve süreci daha da kolay hâle getirmeyi planlıyor.