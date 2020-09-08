Bu Mesajlar WhatsApp Çökme Sorununa Neden Oluyor!

WhatsApp çökme sorunu, son birkaç yıl içerisinde hem iOS hem de Android kullanıcılarının sık sık başına gelen bir sorun oldu. WhatsApp Messenger zamanında bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmiş olsa da yakın bir zamandan beri popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın kilitlenmesine neden olan başka bir mesajın daha yayıldığı iddia ediliyor.

WhatsApp Çökme Sorununa Neden Olan Mesajlar

WhatsApp Messenger'ın kilitlenmesine yol açan faktörlerin başında WhatsApp Messenger'da çok sık bir biçimde rastlanan Tipster geliyor. Tipster, WABetaInfo'ya göre Brezilya'da daha sık görülen kişilerden oluşuyor ve anlık mesajlaşma uygulamasını çökerten spam mesajların büyük bir kısmını bu kişiler oluşturuyor. Bu mesajlar genellikle desteklenmeyen karakterlerle dolu vcardlardan meydana geliyor. Bu yeni bir hata olmasa da WhatsApp Messenger söz konusu sorunu düzeltmek için hala bir faaliyette bulunmadı.

WhatsApp Messenger'ın resmi sürümünde sorunu ortadan kaldıran herhangi bir düzeltme olmasa da üçüncü taraf geliştiricileri WhatsApp Messenger'da yer alan bu sorunu ortadan kaldırmak için koruyucu modlar geliştirdi. WhatsApp Messenger sorunu düzeltmeye yönelik resmi bir güncelleme yayımlayana modları kullanmak istemiyorsanız aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

• Sizler de "WhatsApp çöktü" veya "WhatsApp Messenger kilitlendi, WhatsApp'a giremiyorum" gibi sorunları dile getirmemek için ilk olarak WhatsApp Messenger'ı açın.

• Sağ üst köşedeki üç noktanın üzerine basın.

• Önünüze gelen seçeneklerin içerisinden "Ayarlar" seçeneğine dokunun.

• Ayarlar sayfasında "Hesap" seçeneğine dokunun.

• Hesap sayfasında "Gizlilik" seçeneğine dokunun ve "Gruplar" seçeneğine basın ve hemen ardından "Kişilerim" seçeneğini işaretleyin.

WhatsApp Messenger'ın soruna ilişkin herhangi bir açıklaması şimdilik bulunmuyor ama anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının güvende kalması için bilinmeyen kişilerden gelen mesajları açmamaları tavsiye ediliyor.