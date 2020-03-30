WhatsApp Covid-19 Kısıtlamasına Katılan Şirketlerden Oldu!

Covid-19 salgını ile milyonlarca kişi kendisini evde izole etmeye başladı ve bu durum tabii ki internet trafiğinde ani bir artış ile sonuçlandı. Pek çok dijital platform olası sorunlara karşı harekete geçerken, bunların arasına WhatsApp da katıldı.

Yeni Kısıtlamalar Getirdi!

Söz konusu şey evde izole olmak olduğunda ve bunun da uzun bir süreç olduğunu göz önüne aldığımızda kişilerin çevreleri ile iletişimi çok daha önemli bir hale geliyor. Bu nedenle dostları ve aileleri ile iletişimi kesmek istemeyen kişiler, anlık mesajlaşma uygulamaları ve görüntülü sohbet uygulamaları ile sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor.

WhatsApp, mevcut durumda iki milyarın üstünde kullanıcı sayısına sahip ve bu nedenle en çok kullanılan iletişim uygulaması konumunda bulunuyor.

Şirket, internet trafiğindeki ani artışın olası kötü sonuçlarının önüne geçebilmek adına gönderilen videolara 15 saniye sınırı getirdi. Yani kullanıcılar belirli bir süre için yalnızca 15 saniye uzunluğunda video atabilecek.

Bu adımla birlikte hem sunuculardaki hem de genel internet ağındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Şu aşamada yalnızca Hindistan sınırlarında geçerli olan bu durumun ilerleyen dönemlerde daha geniş bir ölçekte uygulanması beklenebilir.