WhatsApp'da Grup Yöneticilerinin Eli Güçleniyor

Yakın zaman önce popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın iOS beta sürümünde yayınlanan ve grup yöneticilerine daha büyük yetkiler veren güncelleme, Android beta sürümü için de çıktı.

Google Play üzerinden belirli kişilerin girebildiği beta sürümüne dahil olan WABetaInfo isimli internet sitesi, güncellemeyle birlikte WhatsApp’a eklenmesi planlanan yen özellikleri test etme imkanı buldu. Test aşamasında olan özelliklerle birlikte grup yöneticilerine daha geniş yetkilerin verildiği aktarılırken, alınan ekran görüntüleriyle yeni detaylar da bizlerle paylaşıldı.

WhatsApp Beta 2.17.430 sürümüyle birlikte gelen ve “Kısıtlı Gruplar” olarak adlandırılan değişikliğin, sadece grup yöneticileri tarafından aktif edilebileceğinin altı çizilirken, herhangi bir grubun kısıtlı hale getirilmesinin ardından gruba sadece yöneticilerin mesaj atabileceği belirtildi. Diğer üyelerin yazı, resim, ses ya da GIF göndermek istemeleri durumunda grup yöneticilerinden izin almasını gerektiren kısıtlı gruplar özelliği sayesinde dosya paylaşımı ya da buna benzer şeyler için kullanılan grupların, daha işlevsel hale gelebileceği de söylendi.

iOS sürümünde sadece 72 saat boyunca kısıtlı hale getirilebilen grupların, Android sürümünde sunucu üzerinden süresiz olarak değiştirilebildiğini de aktaran internet sitesi haberinde, WhatsApp Beta 2.17.430 sürümünün çeşitli hata düzeltmeleri ve performans artışı vaat ettiğini de yer aldı.