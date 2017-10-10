WhatsApp'da Güvenlik Açığı!

WhatsApp’ın durum ve son görülme özelliklerini çoğumuz umursamıyoruz. Ancak uygulamanın bu iki özelliği sayesinde hiç tanımadığınız biri hangi vakit kimlerle konuştuğunuzu, ne zaman sohbet ettiğinizi, ne zaman uyumaya gittiğinizi takip edebiliyor. İlginç güvenlik açığının detayları haberimizde.

Hemen herkesin akıllı telefonunda yüklü uygulamalardan biri olan WhatsApp’da ilginç bir güvenlik açığı tespit edildi. Yazılım mühendisi Rob Heaton’ın ortaya çıkardığı WhatsApp açığında tanımadıkları kişilerin aktivitelerini gizliden takip eden stalker’lar iki kişinin bu servis aracılığıyla gerçekleştirdiği iletişimi tam olarak olmasa da takip edebiliyor.

WhatsApp’da kişilerinizin üstünde çıkan “son görülme” uyarı mesajını önemsemeyebilirsiniz ancak birileri sizin son görülme zamanlarınızı takip ederek ilginç verilere ulaşabiliyor. Sadece dört satırdan oluşan Javascript kodu kullanılarak kimlerle ne kadar sıklıkla konuştuğunuz verisi elde edilebiliyor. Peki başkalarının WhatsApp aktivitelerini takip etme fikri nereden doğmuş? diye soracak olursanız; WhatsApp Web’e giriş yaptığınızda internet tarayıcının geliştirici konsolunu açın. Orada son görülme tarihini göreceksiniz. Sizin ilk bakışta anlam veremediğiniz, “boşver” dediğiniz bu durum bildirimi işte stalker’lar tarafından bu niyetle kullanılabiliyor. Daha kötüsü; WhatsApp’da son görülme durumunu kapatmanın bir yolu yok. Sadece herkes, kişileriniz veya hiç kimse olarak sınırlama getirebiliyorsunuz. Unutmadan, bu bir ilk değil. Benzer güvenlik açığı Facebook Messenger uygulamasında da tespit edilmişti.

WhatsApp Açığı

WhatsApp açığının detaylı anlatımına Rob Heaton'ın web sayfasından ulaşabilirsiniz.