WhatsApp'da Resim İçerisinde Resim Dönemi

Sürekli güncelleme almasıyla pek çok kullanıcısını sevindiren WhatsApp'a şimdi de resim içerisinde resim özelliği geliyor. Yani bundan sonra size gönderilen bağlantıları tıkladığınızda WhatsApp'dan çıkmadan izleyebilecek ve aynı anda mesaj yazabileceksiniz.

Sohbet sırasında kullanıcıların gönderdiği bağlantıları siteye yönlendirmeyerek kendi içerisinde tutmak isteyen WhatsApp, bundan böyle videoları da bağlantıya gitmenize gerek kalmadan izlemenize olanak sağlayacak. YouTube, Facebook ve Instagram üzerindeki videoları gösterecek olan uygulamada gezinme şansınız da bulunuyor.

Kullanıcılarını uygulama içerisinde tutmaya özen gösteren WhatsApp, kısa süre önce Web için GIF özelliğini başlatmıştı. Yeni PIP özelliğinde ise bağlantıdaki videonun küçük resmi ve oynatma butonu gösterilecek. Kullanıcılar buna tıkladıkları zaman videoyu sorunsuzca izleyebilecekler.

Picture-in-picture (PIP) özelliği olarak adlandırılan yeniliğin ilk olarak iOS kullanıcıları için açılacağını belirtmek gerekiyor. Ancak şimdilik geliştirme aşamasında olan yeni özellik için beklemelisiniz. Resim içerisinde resim için net bir tarih vermeyen WhatsApp'ın iOS'dan kısa süre sonra Android pazarına da bu özelliği sunacağını hatırlatalım.