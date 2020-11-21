WhatsApp'a Daha Sonra Oku Özelliği Geliyor! İşte Tüm Yenilikler

WhatsApp Daha Sonra Oku özelliği sayesinde mesajlarınızı rahatça yönetebilir ve WhatsApp'tan aldığınız bildirimleri azaltabilirsiniz. WhatsApp 2.20.130.16 beta sürümüyle birlikte gelen diğer tüm yenilikleri haberimizde derledik, işte detaylar.

WhatsApp yeni güncellemesiyle birlikte daha önce hiç görmediğimiz bazı yeniliklere sahip. WABetaInfo tarafından sızdırılanlara göre WhatsApp'ta yer alacak birkaç yenilik göze çarpıyor.

WhatsApp Daha Sonra Oku özelliği nedir?

WhatsApp'ta gelen yeni özellikler sayesinde sohbet deneyimi daha eğlenceli hale geliyor. WhatsApp üzerinde çalıştığı yeni özelliklerden ilki Daha Sonra Oku olarak adlandırılıyor. Bu yeni özellik, Arşivlenmiş Sohbetler özelliğinin değiştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkacak.

WhatsApp 2.20.130.16 beta sürümünün bir parçası olarak açıklanan Daha Sonra Oku özelliği sayesinde konuşmalarınızı kolayca yönetebileceksiniz. Arşivlenmiş Sohbetler'in yerini alması beklenen yeni özellik, WhatsApp'tan sık sık bildirim almanızın önüne geçecek.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp'taki bir diğer yenilik ise "sessiz videolar" olarak karşımıza çıkıyor. 'Videoyu Sessize Al' özelliğine ilişkin paylaşılan ekran görüntüsünde, video kırpma seçeneğinin yanı sıra sessize alma seçeneğinin de olduğu görülmekte. Yani WhatsApp'ta durum veya fotoğraf paylaşmadan önce videonun sesini kapatabileceksiniz.

Sohbet uygulaması artık daha fazla özelleştirilebilir duvar kağıdı seçeneğine de izin veriyor. WhatsApp'taki belirli kişiler veya mevcut sohbetler için WhatsApp duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'taki duvar kağıdının şeffaflık seviyesini mesajlaşma sırasında gözünüzü rahatsız etmemesi için ayarlayabilirsiniz.

WhatsApp için test edilen yenilikler şimdilik Android kullanıcıları için beta modunda kullanılabilir ancak önümüzdeki dönemde iPhone kullanıcılarına güncelleme gelmesi muhtemel gözüküyor.

WABetaInfo, WhatsApp'ın mevcut SSS seçeneğini Yardım Merkezi olarak yeniden adlandırdığını da tespit etti. Eğer siz de WhatsApp'ın yeni özelliklerini test etmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz. WhatsApp güncellemesi içerisinde en çok hangi özellik beklentilerinizi karşılıyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.