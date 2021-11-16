WhatsApp Desktop Yenilendi! Nasıl İndirilir?

Geçtiğimiz günlerde Windows ve macOS için yeniden tasarlanan WhatsApp Desktop programının bazı görselleri sızdırılmıştı. Şimdi, WhatsApp Desktop yenilenmiş tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile kullanıma sunuldu. Peki yeni uygulamayı nasıl indirebilirsiniz?

Yeni WhatsApp Desktop Neler Sunuyor? Nasıl Görünüyor?

WhatsApp Desktop uzun bir süredir Windows ve macOS için yayındaydı ancak program temelde, mobil uygulamanın masaüstü sürüme uyarlanmış bir hali gibi gözüküyordu. Windows UWP tabanlı yeni WhatsApp Desktop, Windows 11 ile uyum sağlamayı hedefleyen yeni tasarım hatları ile birlikte geliyor. Programı indirdiğiniz anda, bunun bilgisayarlar için tasarlanmış olduğunu fark edebiliyorsunuz.

Şirketin kısa bir süre önce kullanıma sunduğu Çoklu Cihaz desteğine sahip olan program, akıllı telefonunuz kapalı olsa dahi bilgisayarınız üzerinden WhatsApp'ı kullanabilmenize imkan tanıyor. Üstelik programı kapatsanız da, bildirimleri almaya devam edebiliyorsunuz.

Temel tasarım hatlarını bir kenara bıraktığımızda yeni uygulamanın daha çok kişiselleştirmeye olanak sunduğunu görüyoruz. Bildiğiniz üzere mevcut WhatsApp Desktop uygulaması yalnızca birkaç ayarı değiştirebilmenize olanak sunuyordu ve geri kalanı için akıllı telefonunuzu kullanmak zorunda kalıyordunuz. Yeni uygulamada ise daha çok ayarın özelleştirilebilmesine imkan sağlanıyor.

Ayrıca yeni programın kendine özel birkaç işlevi de bulunuyor: Örneğin dokunmatik ekranlı bir bilgisayara sahipseniz, çizim panelini kullanarak bir şeyler karalayabiliyor ve bunları arkadaşlarınızla ya da ailenizle paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu paneli mouse ile de kullanabilirsiniz.

Yeni WhatsApp Desktop Nasıl İndirilir?

Microsoft Store üzerinde WhatsApp Beta ismi ile kullanıma sunulan yeni programa göz atmak ve hemen indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Programın şu anda beta aşamasında bulunduğunu ve çeşitli hatalar içerebileceğini hatırlatmak isteriz.

Yeni geliştirmeler ile gerçekten de işlevsel bir hale gelen WhatsApp Desktop, kararlı sürüme kadar daha yeni özelliklere de kavuşabilir. macOS tarafındaki güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmese de, diğer sürümün macOS arayüzü ile daha uyumlu olması bekleniyor.