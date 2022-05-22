Whatsapp Hangi iOS Sürümlerine Desteğini Keseceğini Açıkladı

WhatsApp yakında birkaç iOS cihazına destek vermeyi kesecek çünkü şirket artık iOS 10 ve iOS 11 çalıştıran iPhone'larda Whatsapp'ın bu yılın sonlarından itibaren çalışmayacağını belirtiyor. WABetaInfo'ya göre şirket, iOS 10 ve iOS 11 çalıştıran iPhone kullanıcılarını 24 Ekim'den sonra WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için iPhone'larını güncellemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

"WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için telefonunuzu iOS'un en son sürümüne güncelleyin. WhatsApp, 24 Ekim 2022'den sonra iOS 10 ve iOS 11'i desteklemeyi bırakacaktır. Lütfen Ayarlar > Genel'e gidin, ardından en son iOS sürümünü edinmek için Yazılım Güncelleme'ye dokunun."

Günümüzde hangi cihazların iOS 10 ve iOS 11'i çalıştırdığı konusunda endişeleriniz varsa cihazlar şu şekilde:

iPhone 5

iPhone 5C

Bu iPhone'lara sahip kullanıcılar Ekim ayından itibaren WhatsApp'ı kullanamayacaklar. iOS 12 çalıştıran bir iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6s sahibi olanlar, şirket bu cihazları desteklemeye devam edeceği için şimdilik endişelenmenize gerek yok.

iOS 16 Desteklemesi Beklenmeyen Telefonlar

WhatsApp Yardım Merkezi'nde şirket, iPhone kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam etmeleri için iOS 12 veya daha yenisini çalıştırmaları gerektiğini zaten belirtiyordu. Örneğin Android kullanıcıları da OS 4.1 veya daha yenisine ihtiyaç duyuyor.

Apple'ın iOS 16'yı duyurmasının beklendiği WWDC 2022'ye de sadece birkaç hafta kaldı. Söylentilere göre iOS 16; iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve orijinal iPhone SE ile çalışmayacak.