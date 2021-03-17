WhatsApp Desteği Kesilen iPhone Modelleri Açıklandı! Hemen Kontrol Edin

WhatsApp desteği kesilen iPhone modelleri listesi paylaşıldı. WhatsApp artık bazı iPhone modellerine destek vermeyecek.

WhatsApp Desteği Kesilen iPhone Modelleri Neler?

WhatsApp, iOS 9 işletim sistemini kullanan iPhone modellerine destek vermeyeceğini açıkladı. iPhone 4 ve 4S'e sahip olan kullanıcılar artık WhatsApp'tan güncelleme alamayacak. Apple'ın da iOS 9 desteğini sonlandıracağı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

iPhone 5'in altındaki modellere iOS 10 güncellemesi gönderilmemişti. iPhone 4, 2010 yılında piyasaya çıkmıştı. iPhone 4S ise 2011 yılında tanıtılmıştı. iPhone 4 ve 4S modellerine WhatsApp desteğinin kesilmesi oldukça normal. Günümüzde iPhone 4 ve 4S modelleri çok az kişi tarafından kullanılıyor.

Şirketler yeni çıkan akıllı telefonlara yazılım geliştirmesi yapıyor ve günümüz akıllı telefonlarına destek veriyor.

Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.

Facebook, WhatsApp Mesajlarına Erişiyor Mu?

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp tarafından resmi bir açıklama gelmişti ve Facebook'un WhatsApp mesajlarına erişmediği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti:

"WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir."

WhatsApp'ın tarafımıza geçtiğimiz haftalarda gönderdiği açıklamada Facebook'un veya üçüncü şahısların mesajlara erişimi olmadığı belirtiliyor.

Son olarak AppStore'da WhatsApp'ın hangi verileri topladığı ile ilgili şirket tarafından bir bilgilendirme bölümü eklendi.

WhatsApp'ın iPhone'lardan topladığı veriler de şu şekilde:

Satın alınanlar

Konum

Kişiler

Kimlik tanıtıcılar (aygıt kimliği)

Tanılar (arıza / performans verileri)

Finansal bilgiler

Kişi bilgileri

Kullanıcı içeriği

Kullanım verileri

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