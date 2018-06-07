WhatsApp, Destek Vermeyi Keseceği Cihazları Açıkladı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, destek vermeyi bırakacağı mobil işletim sistemlerini açıkladı.

Eğer eski bir telefon kullanıyorsanız ve telefonumda WhatsApp uygulaması neden çalışmıyor diye merak ediyorsanız bu sorunuzun cevabını bu haberde bulabilirsiniz. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama, artık destek vermeyeceği cihazların listesini yayınladı.

Son olarak 31 Aralık 2017'den itibaren BlackBerry OS (BlackBerry 10 dahil) ile Windows Phone 8.0 ve altı işletim işletim sistemlerine desteğini keseceğini açıklayan şirket, WhatsApp uygulaması için önümüzdeki günlerde miadını dolduracak olan işletim sistemlerini duyurdu.

WhatsApp'ın çalışmayı sonlandırdığı işletim sistemleri ve cihazlar şunlar:

Android 4.0 üzeri

4.0 üzeri iOS 7 ve üzeri

7 ve üzeri Windows Phone 8.1 ve üzeri

Nokia S40 cihazları

Yukarda belirtilen işletim sistemlerine ait cihazları kullanan kişiler, 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren mevcut WhatsApp hesaplarını kullanamayacağı gibi, yeni bir hesap da oluşturamayacak.

Facebook'un satın almasından sonra önemli bir değişim geçiren WhatsApp, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle bir hayli dikkat çekiyor. Özellikle, gönderilen mesajların silinebilmesi, gerçek zamanlı konum paylaşma ve görüntülü grup sohbeti gibi yenilikler uygulamanın işlevselliğini önemli ölçüde artırmıştı.