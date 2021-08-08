WhatsApp Dolandırıcıların Yeni Gözdesi: Kaspersky Uyarıyor

WhatsApp dolandırıcıların yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerliyor. Uzmanlar, suçluların, kurbanları kimlik hırsızlığı dolandırıcılığına düşmeleri için kandırmak için küresel tedarik ve dağıtım zincirleriyle uzun süredir devam eden sorunları istismar ettiği konusunda uyardı. Kaspersky WhatsApp kullanan kişilerin ne yapması gerektiğini de açıkladı.

Güvenlik firmalarından Kaspersky tarafından paylaşılan bir araştırmaya göre, hackerların ve dolandırıcların yeni uğrak mekanı WhatsApp oldu.

Kaspersky'den bir rapor, özellikle çevrim içi alışverişlerle ilgili olarak teslimat firmalarından geldiği iddia edilen mesajları açarken ve bunlarla etkileşim kurarken insanları dikkatli olmaya çağırdı. Şirket ayrıca kullanıcıları dolandırmak için WhatsApp kullanan sahte uygulama sahiplerini de ele aldı.

Dolandırıcıların yeni gözdesi WhatsApp'ta nasıl korunurum?

Kaspersky, pandeminin tetiklediği çevrim içi teslimatlardaki büyük büyümeden yararlanan dolandırıcılıklarda önemli bir artış gördüğünü söylüyor. Giderek yerelleştirilen kampanyalar, suçluların gümrük vergilerini veya sevkiyatı karşılamak için ödeme isteyen farklı dillerde faturalar gönderdiğini görüyor. Ancak bir bağlantıya veya eke tıklamak, kurbanları banka veya kart bilgilerinin çalındığı sahte bir web sitesine götürüyor.

Suçluların, hedeflenen alıcılara ulaşamayan paketleri satın alma şansı olduğunu iddia eden web siteleri gönderdikleri de bildiriliyor. Gizemli paketler sunan bu tür web siteleri, "kazansalar" bile kurbanlarına asla ödül vermiyor.

Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Tatyana Shcherbakova, "Geçmişte olduğu gibi, saldırganların para ve kimlik bilgilerini çalmak için yeni trendlerden ve aksaklıklardan yararlandığını görüyoruz." dedi.

"İstenmeyen e-posta ve kimlik avı planları, insan duyguları üzerinde oynadıkları için başarılı saldırılar başlatmanın en etkili yollarından bazılarıdır. Kullanıcıların yapabileceği en iyi şey, beklenmedik e-postalara karşı dikkatli olmak ve e-posta eklerine veya bağlantılarına tıklama konusunda çok dikkatli olmaktır. Güvenmiyorsanız doğrudan web sitesine gidin."

WhatsApp'ın Facebook ile bilgi paylaşımına ilişkin son gizlilik politikası değişikliğinden yararlanan bir dolandırıcılık kampanyası da tespit edildi. Kullanıcılara WhatsApp üzerinden "güzel yabancılarla" sohbet etme fırsatı sunan davetler gönderildi, ancak bağlantıya tıklandığında giriş bilgilerinin çalındığı sahte bir Facebook sayfasına yönlendirildiler.

Kaspersky her zamanki gibi, insanlara tıklamadan önce mesajlardaki veya e-postalardaki bağlantıları her zaman kontrol etmelerini ve en son tehditlerden korunmayı sağlamak için kapsamlı bir güvenlik çözümü yüklemelerini öneriyor.