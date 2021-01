Bu WhatsApp Dolandırıcılığı Size Para Kaybettirebilir!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp Messenger hakkında büyük bir bilgi kaynağı olan WABetaInfo’nun yakın bir zamanda Twitter hesabı üzerinden yayımladığı yeni WhatsApp dolandırıcılığı ile ilgili ekran görüntüleri, anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarını endişelendirdi. Siz de bir WhatsApp kullanıcısıysanız bu mesajla her an karşılaşma riskiniz bulunuyor. Para kaybetmenize neden olabilecek bu dolandırıcılık yöntemine dair bilinmesi gerekenleri hemen öğrenmelisiniz.

WABetaInfo yakın bir zamanda söz konusu dolandırıcılık yöntemine ilişkin bazı ekran görüntüleri yayımladı. Twitter üzerinden yayımlanan bu ekran görüntülerinde son zamanlarda yaygın olarak karşılaşılan mesajlar yer aldı. Son derece normal olan bu mesajların içerisinde sayılar ve simgeler yer verilerek kişinin hacklendiğini düşünmesi sağlanıyor.

Teknoloji meraklısı olmayan, siber dünyada olup bitenlere çok uzak olan bir kişi böyle bir mesaj aldığında bu tür kişilerin genellikle paniğe kapıldığı görülür. WABetaInfo ise Twitter hesabında yayımladığı tweette kullanıcılara eğer böyle mesaj alırlarsa hiçbir şekilde paniğe kapılmalarının gerek olmadığını, bunun gerçek bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

WABetaInfo’nun ifadelerine göre bunlar kurbanlarının paralarını çalmak isteyen kişiler tarafından gönderilen sahte mesajlardan oluşuyor. WhatsApp kullanıcısı eğer böyle bir mesaj alırsa atması gereken ilk adım hiçbir adım atmamak olmalıdır yani mesajı görmezden gelmelidir. Mesajı gönderen kişi eğer kendisinden para veya kişisel bilgilerini talep ederse mesajı gönderen kişiyi önce şikayet etmeli sonra da engellemelidir.

WABetaInfo aşağıda yer alan tweeti gören herkesi retweetlemeye davet etti çünkü teknoloji hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin parası veya bilgileri bu mesajlardan ötürü başkasının eline geçebilir.

If you receive any message like this on WhatsApp, you aren't hacked. It's fake.



Please don't panic. And if they ask for money, just ignore, report as spam and block! It's very important, so please RT! pic.twitter.com/ckYoqgI59j